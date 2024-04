Un ancien de l'Union dans l'impasse ? "Pour moi, c'est important de jouer et aujourd'hui ce n'est pas le cas ici"

Siebe Van Der Heyden semble avoir du mal à se faire une place dans l'effectif de Majorque. Cependant, l'ancien de l'Union croit en lui et veut faire ses preuves.

Cette saison, Siebe Van Der Heyden n'a pas vraiment l'occasion de faire ses preuves en championnat. En effet, il n'a disputé que six rencontres sur trente avec un total de 285 minutes seulement.

Cependant, il reçoit du temps de jeu en Coupe du Roi puisqu'il a pris part à cinq rencontres sur huit. Cependant, en finale face à Bilbao, son entraîneur ne l'a fait monter qu'à la 110e minute dans une rencontre perdue au bout des tirs au but.

Parti de l'Union Saint-Gilloise pour cette destination plus exotique, le défenseur est un peu dans une impasse mais semble l'accepter.

"En début d’année, je n’avais pas joué pendant deux mois et le coach m’a mis dans le onze contre le Real au Bernabeu. Donc je ne sais vraiment pas ce qu’il veut ou ce qu’il a envie de faire, mais c’est le choix d’un coach, et il faut l’accepter", a-t-il confié dans un entretien accordé à la Dernière Heure.

Van Der Heyden veut se faire une place à Majorque

Restera-t-il aux Baléares cet été ? La question mérite d'être posée même si le joueur lui-même semble convaincu qu'il a sa place dans l'effectif.

"Pour moi, c’est important de jouer et aujourd’hui ce n’est pas le cas ici. Mais je ne suis pas quelqu’un qui abandonne facilement. Le président m’a dit que le club a beaucoup de confiance en moi, l’entraîneur me le dit aussi", a-t-il ajouté en précisant que son contrat de cinq ans évoque un avenir à long terme.

"Peut-être qu’ils vont vouloir me prêter. Honnêtement, j’ai envie de travailler et de me donner à fond ici. Et la saison prochaine, c’est une autre saison. On ne sait jamais ce qui peut se passer."