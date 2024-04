🎥 Le joli but du jeune talent belge Malick Fofana avec l'Olympique Lyonnais

Malick Fofana a quitté Gand pour Lyon l'hiver dernier et s'impose en Ligue 1. Le jeune belge a fait la différence ce dimanche.

Lyon était mené sur la pelouse du FC Nantes ce dimanche après 16 minutes, et a dû attendre le dernier quart d'heure pour renverser la situation. Alexandre Lacazette a égalisé à la 75e minute, avant que Malick Fofana sorte de sa boîte.

À peine monté au jeu, l'ancien de La Gantoise a fait 1-2 d'une jolie frappe sèche et inscrit son premier but de la saison en Ligue 1. C'était son deuxième but pour Lyon, après avoir déjà marqué en Coupe de France peu après son arrivée.

Gift Orban a ensuite tué le match dans les arrêts de jeu (90e+7, 1-3).