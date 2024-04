Anderlecht doit se réveiller : pour l'instant, les Mauve & Blanc sont... la pire équipe de ces Playoffs

Le RSC Anderlecht est dans une position inespérée après deux journées de Playoffs. À égalité de points avec l'Union, juste avant de la recevoir au Lotto Park. Mais il vaudrait mieux ne pas se sentir trop en confiance.

Depuis plusieurs semaines maintenant, on se dit que tout tourne pour le RSC Anderlecht. De leur côté, d'abord : en dehors de cette défaite contre le KV Courtrai, les Mauves étaient invincibles. Parfois avec un peu de réussite, comme contre Genk, La Gantoise, l'Union ou même (on l'oublie) à OHL où un centre-tir de Patris évite la défaite.

Parfois, trop rarement, de manière convaincante, comme à Bruges ou à Charleroi. Mais hors du terrain aussi, les événements tournaient en faveur d'Anderlecht. La fameuse affaire du match à rejouer contre Genk ; le calendrier clairement à leur avantage pour ces PO1 ; la carte rouge d'Owen Wijndal qui change tout contre l'Antwerp. Le huis-clos qui ne tombera pas pour cette saison. L'USG qui craque. On l'avait écrit : le RSCA semblait avoir la chance du champion (lire ici).

La chance ne suffira pas à Anderlecht

Alors, quand l'Union Saint-Gilloise a implosé à domicile face au Cercle de Bruges, on devait certainement se pincer pour y croire à Anderlecht. Le scénario était trop beau. Après avoir gagné, et de manière convaincante, au Jan Breydel il y a quelques mois, voilà que les Mauve & Blanc pouvaient aller y chercher la tête du championnat, même avec un petit point. Le tout une semaine avant de recevoir l'USG.

C'était aller vite en besogne, et oublier les autres signes. Ceux qui font qu'on a plus souvent parlé de chance que de jeu au Lotto Park ces derniers mois. Ceux qui font que pour le même prix, le RSCA ne battait ni Genk ni Gand, voire même pas STVV, perdait une 9e fois d'affilée contre l'Union, perdait à OHL et ne battait pas l'Antwerp en ouverture des PO1.

Anderlecht, moins bonne équipe du top 6 ?

Car en termes de jeu, Anderlecht n'a été que trop rarement la meilleure équipe sur le terrain cette saison. Et en ce début de Playoffs, le constat est clair : le RSCA est l'équipe la moins convaincante du top 6. Genk joue son meilleur football de la saison et revient dans la course ; le Cercle est allé l'emporter à l'Union, libéré, et a des principes de jeu clairs. Bruges a giflé Anderlecht.

© photonews

Restent bien sûr l'Union et l'Antwerp, qui ont entamé leurs PO1 par un 0/6. Mais l'Union a montré énormément de caractère face au Cercle, ce que le Sporting n'a absolument pas fait au Jan Breydel : elle arrivera remontée à bloc au Lotto Park. Quant à l'Antwerp, il était la tête et les épaules au-dessus jusqu'à l'exclusion d'Owen Wijndal lors de la première journée, et n'a pas démérité contre un Genk aux allures d'équipe capable d'une remontada.

En termes de talent pur, le onze d'Anderlecht est très impressionnant. Mais Brian Riemer ne trouve pas la formule : ses choix n'ont pas été gagnants au coup d'envoi à Bruges mais, pire que tout, ses changements n'ont rien apporté et ont (encore) été faits trop tard. Sans idées, sans fond de jeu et sans un entraîneur capable de trouver sa patte après une saison et demie, Anderlecht ne pourra pas compter sur la chance seule pour être champion de Belgique. Il va falloir réagir dès ce dimanche, car les Playoffs seront longs... et peuvent très mal se passer.