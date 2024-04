Anderlecht commence à avoir la chance... du champion

Cela commence à faire beaucoup. Les étoiles semblent s'aligner pour le RSC Anderlecht en ce début de phase classique...

Semaine après semaine, le ton des débats a commencé à changer concernant la lutte pour le titre. Il n'y a pas si longtemps, une question était sur toutes les lèvres : comment le titre pourrait-il échapper à l'Union Saint-Gilloise ? Combien de points d'avance aurait le leader pour débuter les Playoffs ?

Et depuis quelques semaines, tout semble presque inversé. "L'Union va-t-elle encore craquer ?", voilà comment la question est souvent formulée désormais, avec plus d'inquiétude - sauf dans le chef des supporters d'Anderlecht - que de certitudes.

Hier, après la défaite de l'Union à Genk, les mines déconfites étaient frappantes sur la pelouse de la Luminus Arena. Même le discours d'Alexander Blessin paraissait formulé d'une drôle de façon : "Rien n'est fait" - bien sûr que rien n'est fait ! Il reste 9 matchs. Ce ne devrait même pas être évoqué. Mais l'Allemand soulignait un gros problème : "Je n'ai pas vu l'envie nécessaire dans ce genre de rencontre".

Le calendrier, pas de match à huis-clos, l'arbitrage : tout pour Anderlecht ?

Comme si du côté de l'Union, on commençait à sentir une pression incroyable. Celle d'un troisième échec, qui serait de loin le pire des trois. Par accumulation, tout d'abord. Mais en plus parce qu'il se ferait au profit du Sporting d'Anderlecht, redevenu le grand rival bruxellois.

Ce troisième échec aurait aussi un parfum d'injustice. Pas parce que les points ont été divisés par deux, même s'il y en aura toujours pour remettre en question un système en place depuis 15 ans comme s'il datait d'hier. Mais plutôt parce que la façon dont les étoiles s'alignent en faveur du RSCA est étonnant.

Il y a bien sûr ce calendrier de la phase finale : pour la première fois depuis 7 ans et la troisième fois en 15 ans, le leader n'a pas ouvert le bal à domicile. Et Anderlecht recevra l'Union dès la 3e journée pour le premier derby des PO1, ce qui est un gros avantage également.

© photonews

Face à l'Antwerp, il y a aussi eu cette phase si polémique : coup de "génie" ou trucage de Thorgan Hazard devant Owen Wijndal ? Sans ce carton rouge, jamais le RSCA ne battait cet Antwerp, largement supérieur. Et le surlendemain, le même genre de phase entre Denkey et Mechele n'amenait aucune sanction ; de quoi "valider" l'attitude de Hazard, qui a tout changé.

Christian Burgess, lui non plus, n'a pas eu droit à la clémence de l'arbitre. Logique ? Méritait-il la rouge ? Etait-ce sévère ? Que l'Anglais prenne son premier carton rouge sur une telle phase est presque ironique tant il a multiplié les actions "limite" cette saison. Derrière, il prend... 2 matchs de suspension : à moins que l'appel de l'USG ne soit entendu, il manquera ce derby bruxellois si important. Là encore, un coup de chance fou du RSCA.

Et enfin, cet ultime coup de pouce du destin : ce fameux huis-clos pour les événements face au Standard, auquel Anderlecht ne devrait pas échapper, sera pour la saison prochaine. La faute à un appel qui traînera l'affaire jusqu'à après la date du dernier match des Mauve & Blanc à domicile cette saison. Cynique. Peut-être le mot qui définit le mieux le RSCA en 2023-2024. Et encore ne revient-on pas sur ce fameux match contre Genk, qui n'a finalement pas dû être réjoué. Non, vraiment, si ça, ce n'est pas la chance du champion...