Axel Witsel révèle les secrets de sa très grande forme et laisse un indice sur son avenir !

Axel Witsel retrouve son ancien club, le Borussia Dortmund, ce mercredi en quarts de finale de la Ligue des Champions. A 35 ans, il est encore très important au sein de l'Atlético Madrid.

Axel Witsel a quitté le Borussia Dortmund à l'été 2022. Pour l'ancien du Standard, pas question de jouer dans un club d'un standing un peu plus bas malgré son âge.

A l'Atlético Madrid, Witsel s'est révélé être une pièce indispensable de l'échiquier de Diego Simeone. Il évolue désormais en tant que défenseur central, et se débrouille très bien puisqu'il est titulaire à ce poste.

"L'entraîneur m'a mis à ce poste quand je suis arrivé ici et cette année je me sens plus à mon aise. Je ne me préoccupe pas du poste, mais de jouer", a-t-il déclaré en conférence de presse, parlant également de la suite de sa carrière. "Grâce à l'idée de l'entraîneur, je peux un peu prolonger ma carrière à ce niveau."

Witsel attend avec impatience les retrouvailles avec le BvB, pour lequel il a joué 145 rencontres. "C'était quatre bonnes années pour moi", a-t-il continué.

"Dortmund est une très bonne équipe, qui presse beaucoup, qui a des joueurs très rapides devant comme Adeyemi, comme Sancho, et des joueurs comme Brandt dans l'entrejeu qui organise le jeu. Ils ont des joueurs qui savent faire la différence."