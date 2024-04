Kevin De Bruyne se fait désormais appeler "le bourreau"

Kevin De Bruyne revient dans la forme de sa vie avec Manchester City. Et ces récentes performances font peur aux futurs adversaires des Cityzens.

Manchester City va affronter le Real Madrid dans ce choc des quarts de finale de la Ligue des champions mardi soir. Une confrontation qui n'est pas sans rappeler celle des demi-finales de l'édition 2022-2023 au bout de laquelle les Cityzens ont décroché la Coupe aux grandes oreilles.

Du côté de l'Espagne, on appréhende un peu cette rencontre mais on a surtout peur d'un homme : Kevin De Bruyne. Ce dernier est de retour de blessure et semble plus en forme que jamais.

Lors de ces trois dernières rencontres face aux Madrilènes, KDB a signé deux buts et une passe décisive (quatre si on compte les huit matchs entre les deux équipes) au Santiago Bernabeu. Une statistique qui fait mal aux Espagnols.

Kevin De Bruyne, le "boureau du Bernabeu"

La presse ibérique a d'ailleurs fait du Diable Rouge sa cible dans les journaux du jour et le Mundo Deportivo parle de "De Bruyne, le bourreau de Bernabéu".

"On n'oubliera jamais le match à l'extérieur en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière. City s'est battu au Bernabéu. Le Real méritait plus qu'un but de Vinicius. Mais soudain, il y a eu Kevin et c'était le coup dur. City a égalisé, a rebondi et a terminé le match au retour à Manchester. De Bruyne s'est également illustré dans le temple blanc (en référence au stade du Real) en 2020. Le Real a pris l'avantage, mais De Bruyne a renversé la situation avec un but et une passe décisive", a écrit le quotidien.

Pour Sport, "Kevin De Bruyne est à nouveau très... Kevin De Bruyne. Il l'a montré contre Crystal Palace. C'était magique" et City arrive à Madrid avec "un De Bruyne qui n'a vu en Crystal Palace qu'un amuse-gueule. Et qui est maintenant prêt à dévorer son plat de résistance : Le Real Madrid".