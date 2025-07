L'image que tous les supporters attendaient : la première de Kevin De Bruyne avec Naples ternie par...Noa Lang

Kevin De Bruyne a disputé ses premières minutes pour Naples. Mais le champion en titre a commencé sa saison par une défaite contre une équipe de Serie C.

Les premières images de Kevin De Bruyne avec l'équipement de Naples pour les premiers entraînements étaient déjà un sacré choc pour les supporters de Manchester City après dix ans chez les Skyblues. Aujourd'hui, voilà que KDB a disputé ses premières minutes avec le maillot napolitain.

Le Diable Rouge l'a confirmé en conférence de presse, il est encore loin de son état de forme optimal et ne devrait véritablement être prêt que dans cinq à six semaines. Il était malgré tout titulaire pour le match de reprise.

Le Napoli surpris

C'est dans le cadre champêtre du val di Sole, lieu du stage du groupe, que Naples a affronté Arezzo, une équipe de Serie C. Noa Lang était lui aussi titulaire et s'est distingué...en provoquant le penalty qui a débouché sur le seul but du premier acte.

Pour cette première, Antonio Conte a accordé beaucoup de liberté à De Bruyne dans son 4-3-3. Le Limbourgeois s'est ainsi promené un peu partout, son champ d'action préférentiel restant toutefois derrière l'attaquant...Lorenzo Lucca.

De Bruyne 🩵 pic.twitter.com/xb46qvIpOG — عــالــم دي بروين (@KDBworld17) July 22, 2025

Pour voir Romelu Lukaku, il a fallu attendre la deuxième mi-temps, entamée avec une équipe entièrement remaniée. Malgré la présence de Big Rom, Naples n'a pas su faire la différence pour égaliser et s'impose 0-1. Les hommes de Conte ont encore du temps pour monter en puissance avant la reprise de la Serie A le 23 août.