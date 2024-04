Un joueur de Charleroi a commis une grave erreur en n'écoutant pas Rik de Mil : "Ca aurait pu me coûter la suite des play-downs"

Rik de Mil est chargé de maintenir le Sporting Charleroi en D1A. Il a immédiatement donné de nouvelles directives à ses joueurs, mais Daan Heymans n'a pas respecté l'une d'entre elles...

Le tacle tardif de Daan Heymans a bien failli coûter cher au Sporting Charleroi, contre le RWDM. Heureusement pour les Zèbres, Koffi a repoussé l'envoi de Biron en début de seconde période pour garder ses cages inviolées.

"Je l'ai sérieusement serré dans mes bras" a déclaré Heymans dans le podcast "90 minutes". "Je savais que ce serait un penalty, je ne suis pas vraiment doué pour tacler. Koffi l'a repoussé, je me suis empressé d'aller dégager le ballon et de remercier Hervé."

"Cela aurait pu me coûter la suite des play-downs. C'était le premier match sous la direction du nouvel entraîneur, Rik de Mil. En fait, ce n'est pas vraiment drôle, mais ça fait deux semaines qu'il nous dit de ne pas tacler dans la surface."

Rik de Mil avait pourtant prévenu...

L'ancien du Club et de Westerlo avait donné cette indication claire pour éviter de concéder des bêtes penaltys, et avait même répété la phase à l'entraînement. "Nous avons fait des oppositions à l'entraînement. Six contre six, dans le rectangle. L'accent était mis sur le fait que nous ne pouvions pas tacler. Et contre le RWDM, je rentre une fois dans la surface, je tacle" s'amusait le Carolo.

Mais alors... pourquoi ? "Je pensais vraiment que j'allais avoir la balle. Après la phase, j'ai immédiatement compris que cela ne servait à rien de réclamer auprès de l'arbitre. J'étais très heureux que le ballon ne soit pas entré. Aujourd'hui encore, De Mil m'a dit à l'entraînement que je ne devais pas tacler" a conclu Daan Heymans.