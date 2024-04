Hendrik Van Crombrugge, le dindon de la farce à Anderlecht... puis au Racing Genk ?

En termes de gardiens de but, le Racing Genk fait partie des meilleurs centres de formation d'Europe. Un nouveau jeune portier frappe encore à la porte de l'équipe première, et Hendrik Van Crombrugge pourrait bien être le grand battu de l'histoire.

Dans l'histoire récente de la Jupiler Pro League et de l'équipe nationale, les meilleurs gardiens ont presque tous été formés au Racing Genk. Thibaut Courtois, Koen Casteels et Sinan Bolat pour les historiques, Nordin Jackers, Maarten Vandevoordt, Gaëtan Coucke et Tobe Leysen pour ceux qui préfèrent se concentrer sur le présent : les cas sont innombrables.

Dans le Limbourg, tout ça est aussi permis par un homme : le directeur technique du centre de formation de Genk, Stijn Haeldermans. C'est lui, qui pousse sans cesse pour que les joueurs du noyau U23 frappent à la porte de l'équipe première.

Le prochain à faire le grand saut, ça devrait être Mike Penders... un gardien, tiens tiens. Intransigeant avec le Jong Genk, en Challenger Pro League, il pourrait profiter du départ de Maarten Vandevoordt vers Leipzig pour faire ses grands débuts en Jupiler Pro League.

"C'est un vrai capitaine qui a déjà prouvé ses capacités. Il sera en concurrence avec Hendrik Van Crombrugge pour le poste de numéro 1" a déclaré Stijn Haeldermans dans les colonnes du Belang van Limburg.

Après Anderlecht, Hendrik Van Crombrugge aussi battu au Racing Genk ?

Déjà dépassé par Bart Verbruggen à Anderlecht, l'ancien portier d'Eupen pourrait voir un autre grand espoir lui brûler la politesse, et sa place de numéro 1. Ce qui est certain, c'est que le Racing Genk continuera à piocher dans son noyau U23 pour constituer son effectif.

"En plus de Mike Penders, Konstantinos Karetsas, Thomas Claes, Josue Kongolo, Ibrahima Bangoura, Christian Akpan et Noah Adedeji-Sternberg ont tous été récompensés par une sélection en équipe première. Noah est même monté au jeu à trois reprises. Ces réussites doivent inspirer la nouvelle génération à donner le maximum pour parvenir au même résultat" a conclu le directeur technique de l'académie.