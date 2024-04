Rik de Mil et Ivan Leko vont dans le même sens... mais est-ce le bon ? "Cela peut être néfaste pour les joueurs"

Rik de Mil veut travailler l'aspect physique, au Sporting Charleroi. Ancien préparateur physique des Diables, Mario Innaurato le prévient toutefois. Bousculer le corps des joueurs trop rapidement peut s'avérer néfaste.

Rik de Mil est chargé de remettre le Sporting Charleroi sur le droit chemin. La première étape, pour l'ancien de Bruges et Westerlo, c'est de maintenir les Zèbres en D1A. Contre le RWDM, les Carolos ont eu chaud, auraient pu courir derrière le score, mais ont finalement pris un point important. De Mil, en conférence de presse, évoquait la condition physique de ses joueurs.

"Physiquement, on a encore du travail. C'est normal, car l'équipe a évolué plus bas sur le terrain pendant toute la saison. Charleroi jouait en transition, cela coûte moins d'énergie aux joueurs. Maintenant, dans chaque entraînement, je veux de l'intensité. Ça demande de l'énergie, mais on joue comme on s'entraîne."

"On a pu voir que l'équipe possédait le bon état d'esprit pour jouer plus haut. En deuxième période, on a reculé davantage et le RWDM a joué entre nos lignes. Je n'aime pas voir ça, mais je ne peux pas demander que tout soit parfait sur le plan physique en 12 jours." Un discours que l'on a aussi connu lorsque Ivan Leko a repris les rênes du Standard, au mois de janvier.

Rik de Mil veut relever les Carolos sur le plan physique

C'est donc un aspect principal sur lequel le nouvel entraîneur de Charleroi va devoir travailler. Toutefois, le temps presse, les échéances se rapprochent et un travail de condition physique demande bien plus que quelques jours.

"C'est l'aspect le plus compliqué de mon défi. À Westerlo, il y avait aussi un manque de condition physique, mais je disposais de plus de temps pour le remettre à niveau. Ici, on doit hiérarchiser nos priorités."

C'est d'ailleurs le panneau dans lequel ne doit pas tomber Rik de Mil. Celui de vouloir imposer, trop vite, une charge physique trop importante à ses joueurs. Mario Innaurato, préparateur physique des Diables sous les ordres de Marc Wilmots et passé par l'AC Milan, a mis en garde le T1 dans les colonnes de la Dernière Heure. Bousculer trop rapidement le corps des joueurs n'est jamais bon.

© photonews

"C'est compliqué d'y arriver avant des échéances aussi importantes et cela peut même être néfaste. Il ne faut pas trop bousculer les charges de travail, ça peut être dangereux de bouger les choses trop rapidement."

"Quand Vincenzo Montella a été limogé de l'AC Milan, en 2017, je suis resté en place après la nomination de Gennaro Gattuso. Les séances étaient directement beaucoup plus agressives et intenses et au début, les résultats étaient catastrophiques. Gennaro est même venu me trouver pour reconnaître son erreur et avouer qu'il n'aurait pas dû pousser autant" a conclu Innaurato. Pour Rik de Mil et Charleroi, tout sera question d'équilibre.