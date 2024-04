La fin du duo ? Après les aventures au Standard et à Bruges, Efrain Juarez pourrait continuer sans Ronny Deila

Comme Ronny Deila, Efrain Juarez a été poussé vers la sortie au Club de Bruges. Il pourrait rebondir en retournant au Mexique.

Ces dernières saisons, Efrain Juarez a sans doute plus vu Ronny Deila que sa propre famille. C'est sous les ordres du Norvégien que Juarez a raccroché les crampons à Valerenga en 2020.

Puis, il a suivi en tant qu'entraîneur assistant à New York City avant de mettre le cap sur la Pro League, du côté du Standard et du Club de Bruges. En Venise du Nord, le duo était de plus en plus sur la sellette et a fini par prendre la porte ensemble.

Efrain Juarez à la relance

Comme son mentor, le Mexicain de 36 ans est actuellement sans club. Mais les choses pourraient bouger : selon El Futbolero MX, il pourrait retourner au Mexique pour y lancer sa carrière d'entraîneur principal.

Le média rapporte que son ancien club des Pumas UNAM songe à séparer de son entraîneur Gustavo Lema et à le remplacer par Juarez.

Efrain Juarez y a été formé et y a évolué en tant que milieu de terrain de 2008 à 2010, avant de mettre le cap sur le Celtic Glasgow.