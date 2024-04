Lois Openda, dans les Belges les plus chers de l'Histoire ? Leipzig demande une somme folle !

Lois Openda a parfaitement réussi son passage du RC Lens vers le RB Leipzig l'été dernier. Le Diable Rouge impressionne avec la formation allemande.

La progression de Lois Openda est tout simplement impressionnante. Après un passage très remarqué (surtout lors de sa 2e saison) au Vitesse Arnhem, le Belge a décidé de signer au RC Lens.

Chez les Sang et Or, l'ancien du Club de Bruges a répondu aux attentes : 21 buts et 4 assists en 42 matchs. Une saison plus tard, il signe au RB Leipzig pour 38,5 millions d'euros.

Au sein de la formation de Bundesliga, Openda est véritablement inarrêtable. Il a, toutes compétitions confondues, déjà inscrit 25 buts et délivré 6 assists en 39 rencontres. Un total énorme.

Ses performances risquent bien d'avoir un gros impact. En effet, Lens pourrait finalement toucher 49 millions sur sa vente, révèle le journal Bild. En cas de qualification de Leipzig pour la Ligue des Champions la saison prochaine, Lens toucherait 1,5 million d'euros en plus. Autre clause, par exemple : Lens gagnerait 2 millions d'euros si Openda joue 75 matchs avec Leipzig.

Ce qui n'est pas garanti d'arriver ! En effet, le Diable Rouge intéresse fortement de grandes écuries européennes. Bild explique qu'Openda pourrait devenir le transfert sortant le plus cher de Leipzig. Le club allemand demanderait en effet 100 millions cet été pour le laisser parti en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Sa clause pour l'an prochain serait d'ores et déjà fixée à 80 millions d'euros.