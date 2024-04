Noah Ohio pourrait bien quitter le Standard !

Prêté à Hull City par le Standard cette saison, Noah Ohio pourrait bien définitivement quitter Sclessin. C'est en tout cas ce qu'a laissé sous-entendre l'entraîneur du club.

Noah Ohio est parti dans les derniers instants du mercato pour rejoindre Hull City en Championship. S'il a marqué dès son deuxième match avec sa nouvelle équipe, il est difficile de dire que son prêt est une grande réussite.

En effet, il n'a joué que 165 minutes depuis le 3 février et a manqué plus de la moitié des matchs. Lors des quatre dernières rencontres de Hull City, il a joué 71 minutes. C'était le 29 mars face à Stoke. Depuis, il a enchaîné deux matchs sur le banc et une rencontre pour laquelle il n'était pas repris.

Pourtant, du côté du club de deuxième division qui tente toujours d'arracher une place en playoffs pour la montée en Premier League, on semble croire en Noah Ohio.

Hull City "à 100%" prêt à acheter Ohio

A tel point que l'entraîneur de l'équipe valide une potentielle arrivée définitive du joueur qui appartient encore au Standard. A la question de savoir si le club envisagerait de l'acheter, Liam Rosenior répond : "A cent pour cent".

"Pour le staff et moi-même, il est clair qu'il peut s'améliorer et devenir encore meilleur et c'est pour ça que nous le suivons. Peut-être réaliser cela durant son passage ici ? Que ce soit en Premier League ou en Championship, il a des capacités athlétiques impressionnantes, une incroyable vitesse et il a de la finition."

Le club ne dispose pas d'une option d'achat à la fin de ce prêt mais tout pourrait être discuté en temps voulu Hull City venait à se montrer très intéressé par le joueur, évalué à deux millions d'euros.