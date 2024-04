L'Atalanta n'est pas la seule possibilité : Charles De Ketelaere parle clairement de son avenir en Italie

Charles De Ketelaere devrait voir l'option dans son contrat levée à l'Atalanta. Cela ne signifie pas pour autant que le Diable Rouge portera les couleurs de la Dea la saison prochaine.

L'Atalanta veut se renforcer pour la saison prochaine en s'adjugeant définitivement les services de Charles De Ketelaere, prêté par l'AC Milan jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat estimée à 23 millions d'euros.

Interrogé à ce sujet après la superbe performance des Italiens à Liverpool en quart de finale d'Europa League, l'ancien joueur du Club de Bruges a un petit peu botté en touche.

"Je n'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. C'est à l'Atalanta de prendre la décision de lever l'option" a répondu le joueur de 23 ans au micro de Het Laatste Nieuws.

De Ketelaere à l'Atalanta... ou en Premier League ?

Charles De Ketelaere semble oublier que, selon la presse anglaise, des clubs comme Arsenal, Newcastle et Leicester (dans le cas d'une promotion en Premier League) seraient intéressés par ses services et qu'ils ont déjà contacté l'Atalanta pour discuter d'un futur transfert.

L'Atalanta va donc lever l'option d'achat du Diable, mais cela ne signifie pas encore qu'il évoluera à Bergame l'an prochain. "Un petit peu de stabilité me ferait du bien. Je me sens bien ici et je sens que je n'ai pas encore fini de jouer pour l'Atalanta" a conclu le joueur... Wait & see.