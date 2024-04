Anouar Ait El Hadj attend le match contre Anderlecht avec grande impatience : "Quitter Bruxelles, c'est quelque chose de gros"

Anouar Ait El Hadj a connu des débuts difficiles au Racing Genk, mais l'ancien du Sporting d'Anderlecht vient de vivre quelques belles semaines. Il se réjouit de retrouver ses anciennes couleurs en Champions Play-Offs.

Anouar Ait El Hadj a vécu des débuts difficiles au Racing Genk. Mais depuis quelques semaines, le milieu de terrain impressionne. Buteur contre l'Antwerp, il attend avec impatience le match contre Anderlecht, dans une semaine.

"Bien sûr, la ville me manque. Quand j'ai un jour de congé, j'aime y retourner. C'était quelque chose de gros de quitter Bruxelles, car pour la première fois de ma vie, j'ai dû vivre seul. Heureusement, j'avais déjà beaucoup d'amis à Genk. Et mon temps libre, j'ai pu le passer avec Bilal El Khannouss, Joris Kayembe, Andi Zeqiri et Zakaria El Ouahdi."

Anouar Ait El Hadj se réjouit de retrouver le Sporting d'Anderlecht

D'abord, les Limbourgeois doivent recevoir le Cercle de Bruges. Une rencontre qui pourrait leur permettre de se rapprocher du podium... et du duo de tête.

"Cela restera toujours un match spécial pour moi. J'ai longtemps joué pour Anderlecht, et j'y ai grandi. J'ai hâte de jouer contre eux, mais nous nous concentrons premièrement sur le match contre le Racing Genk.

Le joueur de 21 ans n'a pris part qu'à onze rencontres de championnat, cette saison. L'ancien joueur d'Anderlecht a inscrit trois buts, et compte bien augmenter ce total dans les Champions Play-Offs.