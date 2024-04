📷 Le t-shirt très spécial des joueurs de Genk et du Cercle avant leur match

Genk et le Cercle ont fait passé un message avant le début de la rencontre samedi soir. Un message qui fait partie d'une large campagne en Flandre.

La rencontre entre Genk et le Cercle de Bruges a été particulièrement animée ce samedi soir avec une victoire qui semblait promise aux Limbourgeois avant une égalisation tardive du Cercle, réduit à dix.

Mais les combats ne sont pas que sur le terrain, ils se déroulent également en dehors comme on a pu le voir avec les différents t-shirts portés par les joueurs des deux équipes avant la rencontre.

Un t-shirt pour sensibiliser aux violences à caractère sexuel

A la télévision mais également sur différentes photos, on peut voir chaque joueur avec le nom d'une autre personne dans leur dos. Il s'agit du nom d'une personne ayant été victime de violences à caractère sexuel.

Un geste qui fait partie de la campagne "We Zien U" contre les violences sexuelles et qui a été mise en place par la ministre flamande de la Justice et de l'Exécution des peines, Zuhal Demir (N-VA).

Outre les t-shirts, une vidéo a également été diffusée sur les écrans présents dans et en dehors de la Cegeka Arena.