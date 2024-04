Arthur Theate pousse un énorme coup de gueule : "Il va falloir se remettre en question"

Rennes s'est incliné à domicile face à Toulouse en championnat. Une troisième défaite de rang pour les Bretons qui pourrait avoir des conséquences pour l'Europe.

Samedi soir, Rennes a connu une grosse débâcle face à Toulouse et s'est incliné 1-2 dans un match qui permet au Téfécé de revenir à trois points des Bretons.

Ces derniers n'auront donc pas profité du faux pas du Reims de Will Still face à Strasbourg et pourraient voir l'Europe s'envoler après ce revers à domicile.

Arthur Theate s'excuse auprès des supporters

Mais il s'agit surtout la troisième défaite de rang en championnat pour Rennes. Après la rencontre, Arthur Theate a poussé un coup de gueule.

"On n'a qu'une chose à faire : s'excuser. S'excuser auprès de nos supporters, qui ne nous ont pas lâchés du début à la fin. On ne les mérite pas depuis plusieurs matchs. Je suis vraiment désolé. Il va falloir remettre en question. C'est tout !", a lancé le Diable Rouge.

"Comment pourrait-on accrocher l'Europe en jouant comme ça ? On verra ce qui se passera lors des prochains matchs, à commencer par celui à Nantes samedi prochain. Il va falloir se réveiller par orgueil, par respect pour tout le club et les gens qui nous font confiance", a ajouté le défenseur qui espère que l'équipe va arriver avec d'autres intentions.