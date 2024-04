Le Sporting de Charleroi en panne avant un match crucial

Le Sporting de Charleroi va devoir montrer un autre visage face à Courtrai. La victoire du RWDM face à Eupe met la pression sur les Zèbres.

Le Sporting de Charleroi se déplace à Courtrai sur le coup de 16h dans le cadre de la deuxième journée des Playdowns de la Jupiler Pro League ce dimanche. Une rencontre qui s'annonce déjà cruciale pour les Zèbres.

En effet, samedi, le RWDM a retrouvé le chemin de la victoire pour la première fois depuis le 16 décembre dernier. Avec ce succès, les Molenbeekois sont revenus à deux points et peut-être même dans la course au maintien au final !

Charleroi va faire face à une équipe en forme sur la fin de saison même si la première rencontre (face à Eupen) de ces Playdowns a terminé sur un partage.

Charleroi, un but en six matchs

Pour pouvoir prétendre à la victoire, les hommes de Rik De Mil vont devoir... marquer ! Logique mais pas facile pour le Sporting compte tenu des derniers matchs. En effet, depuis le 11 février (et la défaite 1-3 face à Anderlecht), aucun joueur de Charleroi n'a trouvé le chemin des filets à part un : Parfait Guiagon.

L'homme fort de Charleroi avait marqué et offert la victoire à son équipe le 1er mars dernier lors d'un déplacement à Westerlo.

Un but en six rencontres : il faudra donc se montrer bien plus efficace du côté des Zèbres ce dimanche pour prétendre à quelque chose.