(Exclusif) Victor Boniface, champion d'Allemagne, donne le secret de Xabi Alonso

Quelle saison pour Victor Boniface ! Parti de l'Union Saint-Gilloise il y a un an pour le Bayer Leverkusen, le Nigérian a été ralenti par une blessure mais est finalement champion et décisif.

Quand Victor Boniface (23 ans) a quitté l'Union Saint-Gilloise pour le Bayer Leverkusen en juillet dernier contre 20,5 millions d'euros, il n'imaginait certainement pas soulever le trophée de champion d'Allemagne dix mois plus tard. Mais le Nigérian a fait mieux que ça : il a été crucial dans la course au titre.

À peine revenu d'une longue absence pour blessure, Boniface a repris ses bonnes habitudes, à savoir : être décisif. Face à West Ham United, l'ancien unioniste a marqué le second but de ses couleurs (2-0), très important. Et dans ce match pour le titre, le revoilà buteur et passeur décisif (5-0).

Après la victoire contre West Ham, nous avions échangé avec Victor Boniface, qui avait été très clair : "Le focus est sur ce match contre le Werder Brême et pas encore sur le retour à West Ham". Visiblement, cela a payé, avec une première titularisation totalement réussie depuis son retour d'une déchirure des adducteurs.

Le secret de Xabi Alonso

L'homme de la saison à Leverkusen, c'est bien sûr Xabi Alonso, l'entraîneur : son travail est loué par tous, et notamment par Boniface. "Le coach lit très bien les rencontres", nous explique-t-il. "Regardez contre West Ham : les deux buteurs sont des joueurs montés au jeu. Xabi Alonso sait ce dont l'équipe a besoin en cours de match pour être performante".

Résultat : un groupe totalement impliqué et soudé derrière son entraîneur. "C'est pour cela que nous avons un groupe de 20-25 joueurs, pas 11, et que chacun se donne à 100% quand il reçoit sa chance", se réjouit Boniface.

Avec 18 buts et 10 passes décisives en 27 rencontres cette saison, une chose est sûre : l'attaquant nigérian attirera les regards cet été lors du mercato estival. Sa valeur marchande a explosé, passant de 12 millions au moment de son transfert à 40 millions lors de la dernière réévaluation de Transfermarkt - et probablement bientôt plus encore. Et l'USG dispose d'un pourcentage à la revente d'environ 15% sur la plus-value...