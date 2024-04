Les supporters de l'Union se mobilisent : "L'avenir du club est en danger"

Le Stade Joseph Marien est un monument de l'histoire sportive et architecturale bruxelloise. Mais l'Union Saint-Gilloise devra tôt ou tard se résoudre à le quitter.

La croissance sportive spectaculaire de l'Union Saint-Gilloise amène inévitablement son lot de questions avec elle. Notamment en ce qui concerne le stade.

Le Parc Duden fait partie du folklore bruxellois depuis des générations mais devient de plus en plus inadapté pour être le siège d'un club comme l'est redevenu l'Union. Le collectif des supporters unionistes l'a bien compris mais s'inquiète de la lenteur avec laquelle le dossier du nouveau stade évolue.

Quand l'Union déménagera-t-elle ?

"Nous savons, le cœur déchiré, que notre avenir sera bâti dans d’autres lieux. Une solution existe, celle du Bempt. Mais force est de constater que les mois passent et que les perspectives d’une solution pérenne sont quasiment nulles. Et cela nous inquiète" écrit le collectif dans son communiqué.

Les supporters dénoncent l'immobilisme ambiant : "Il faut que nos décideurs politiques agissent. Ce n’est pas un caprice de supporters zélés, il s’agit d’un patrimoine à préserver. Sans nouveau stade, le futur de l’Union est en danger. Il n’est pas encore trop tard mais l’opportunité qui s’offre au Bempt risque de ne pas se représenter".

Les auteurs du communiqué souhaitent que le futur écrin "puisse maintenir une connexion avec l'âme du Marien" et demeure "un lieu de brassage social et culturel unique en son genre à Bruxelles".