"Moris n'a pas commis de grosse bévue" : le gardien de l'Union comparé à Kasper Schmeichel par une figure marquante du football belge

Anthony Moris, à l'image de son équipe, vit un début de Play-Offs difficile. Le portier luxembourgeois a été coupable de quelques petites erreurs, "mais ce ne sont pas de grosses bévues", selon Philippe Vande Walle, qui prend l'exemple de... Kasper Schmeichel, tiens tiens.

Anthony Moris est un petit peu le symbole du début de Play-Offs de l'Union. Le portier luxembourgeois a multiplié les petites erreurs lors des trois premiers matchs et ne rassure plus autant.

On pense notamment à sa sortie vers Tolu Arokodare, à Genk, qui a permis aux Limbourgeois d'inscrire le seul et unique but de la rencontre. Mais selon Philippe Vande Walle, ancien portier du Club de Bruges et entraîneur des gardiens passé par le Standard et l'équipe nationale. "Ce ne sont pas des grosses bévues, juste des petites erreurs", a-t-il lancé dans les colonnes du Belang van Limburg.

Anthony Moris n'est pas le principal responsable, selon Philippe Vande Walle

"Contre Genk, il y a aussi un souci de communication avec sa défense. Cette communication doit toujours être parfaite pour empêcher de telles choses, mais ce n'est pas spécialement la faute de Moris."

Selon Philippe Vande Walle, Anthony Moris n'est donc pas le gros responsable des incompréhensions défensives de l'Union dans ces Play-Offs. La comparaison, évidemment, n'étonne personne.

"Chaque gardien de but a ses forces et faiblesses. Je me souviens de la manière avec laquelle Kasper Schmeichel était critiqué il y a quelques mois. Il est peut-être l'un des fers de lance de l'équipe qui finira championne."