Après Denkey, une autre star du Cercle Bruges dans le viseur de l'AC Milan

Le Cercle Bruges est en train de signer une incroyable saison avec sa qualification en Champions Playoffs. Celle-ci va-t-elle se solder par la vente de plusieurs gros joueurs ?

Avec une place dans le top 6 arrachée dans les derniers instants de la phase classique, le Cercle Bruges a validé son ticket pour les Champions Playoffs. Depuis le début de cette deuxième partie de saison, les Brugeois ont aussi montré qu'ils n'étaient pas là pour faire de la figuration.

Après un partage et une victoire lors des deux premiers matchs, le Cercle a arraché un point sur le terrain de Genk alors que Boris Popovic avait écopé d'un carton rouge dans le dernier quart d'heure.

Cette excellente saison aura donc le chic d'amener les regards sur plusieurs joueurs du Cercle et on pourrait s'attendre à des départs cet été.

Minda pisté par l'AC Milan

Si celui de Kevin Denkey ne semble plus faire de doutes compte tenu des statistiques du "serial buteur" brugeois, c'est désormais le nom d'Alan Minda qui est cité.

Ainsi, l'Ajax Amsterdam, Fulham, Stuttgart ou encore l'AC Milan seraient sur le dossier, selon les informations rapportées par El Futbolero.

Avec une valeur estimée à quatre millions d'euros, il y a fort à croire que le Cercle demandera un chèque plus conséquent pour un élément essentiel comme Minda.