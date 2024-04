"La pression est sur l'équipe au budget de 15 millions, pas sur nous" : le tour final n'est pas une obligation pour Liège, ce qui pourrait faire sa force

Afin d'embêter le Jong Genk, Gaëtan Englebert a un plan. Pour le RFC Liège, une victoire serait synonyme de potentiel tour final, mais le T1 rappelle que la pression n'est absolument pas à Rocourt. "Gagner, puis on verra", telle sera la devise, vendredi soir.

Cette saison, le RFC Liège a appris à jouer contre les meilleures équipes U23 du pays : Genk, Bruges, Anderlecht et le Standard. Le bilan de 11/21 n'est pas extraordinaire, mais les Sang & Marine termineront, à coup sûr, devant les quatre formations espoirs de cette Challenger Pro League.

C'est contre le Jong Genk que le Matricule 4 terminera son championnat, du moins la phase classique. Une victoire combinée à un résultat défavorable d'un concurrent direct pourrait conduire le RFCL tout droit dans le top 6, et au tour final. Pour parvenir à ses fins, Gaëtan Englebert a un plan.

"On va essayer de les ennuyer le plus tôt possible dans la construction. Ce sont des équipes qui ne changent pas leur jeu en cours de match, qui essayent de construire de l'arrière et qui prennent des risques. Le but sera de récupérer le ballon le plus haut possible" lançait le T1 liégeois en conférence de presse, ce jeudi.

Pas de pression, mais un léger goût amer au RFC Liège si l'on ne se qualifie pas au tour final

"La pression n'est pas du tout sur nous. La seule pression à se mettre est celle de devoir gagner un match contre une équipe qui veut terminer première parmi les équipes U23. Ce ne sera pas facile, il n'y a pas de pression sur eux non plus. Pour nous, ce seront les trois points et rien d'autre."

Une victoire conduirait le RFC Liège à un total de 49 points pris en 30 journées. 15 victoires, 4 partages et 11 défaites, un excellent bilan pour une équipe promue de Nationale 1. Liège n'a certainement pas "besoin" de ce tour final, comme Zulte-Waregem qui aspire à remonter en D1A et la Patro Eisden qui se veut très ambitieux, mais il y aura certainement un petit goût amer si on n'accroche pas ce top 6.

"La pression est sur l'équipe au budget de 15M€ qui est cinquième, pas sur celle au budget de 1M€ qui est septième", ajoutait d'ailleurs Englebert, avant de revenir sur le bilan total potentiel de son équipe. "Si on dit viser ce total en début de saison, tout le monde dit que c'est exagéré. On y est presque, et certains ont encore des regrets sur d'autres matchs que l'on n'a pas gagnés."

"Je suis juste déçu de ne pas être premier, c'est le but quand on commence une compétition, mais il faut se rendre compte des moyens et d'où on vient. Généralement, dans un championnat à 16 équipes, ce total suffit pour figurer dans le top 6. Et si d'autres équipes ont fait mieux, il faudra l'accepter" a conclu Gaëtan Englebert, détendu avant ce potentiel dernier match de la saison."