Le RFC Liège à 90 minutes du tour final, Gaëtan Englebert préface : "15 victoires en 30 matchs, ce ne serait pas mal"

Le RFC Liège est à 90 minutes d'un tour final aussi improbable que mérité en Challenger Pro League, mais n'a pas son sort entre ses mains. Le Matricule 4 devra s'imposer contre le Jong Genk, et espérer un résultat défavorable d'un concurrent direct.

Tout le monde est sur le qui-vive, au RFC Liège. Dans un petit peu plus de 24h au moment d'écrire ces lignes, les Sang & Marine entameront la dernière rencontre de leur phase classique, contre le Jong Genk, et joueront pour se qualifier au tour final de cette Challenger Pro League.

"Comme pour toutes les équipes, la seule chose qui compte est de gagner. Ça ne sert à rien de savoir ce que les autres font si on n'est pas capable de prendre les trois points. On va jouer le match pour avoir 15 victoires en 30 matchs et 49 points, ce qui ne serait pas mal pour une première saison. On dispute ce match dans le but d'atteindre un certain nombre de points, et on verra combien d'équipes sont devant ou derrière nous" préfaçait Gaëtan Englebert en conférence de presse, ce jeudi à Rocourt.

Gaëtan Englebert n'aura pas les yeux rivés sur son téléphone pendant Liège - Jong Genk

"Vais-je me tenir au courant des résultats ? Non, et j'espère que personne ne le fera sur le banc. Si des supporters regardent et communiquent le résultat, on ne peut pas les empêcher. Mais la seule chose à faire, au dernier match, c'est de ne rien regarder et prendre les trois points. Les matchs couperets sont toujours difficiles à gagner" prévient le T1 Liégeois, qui aimerait donc que l'entièreté de son groupe et de son staff entre dans une "bulle" pour disputer cette rencontre.

Cette rencontre pourrait donc être la dernière de la saison du RFC Liège... ou pas. Quoi qu'il arrive, le stade de Rocourt sera complet, la rue de la Tonne risque d'être bondée et les supporters du Matricule 4 ont envie de faire la fête... tour final ou non, a-t-on envie d'écrire.

Quand on regarde notre saison, ce serait dommage de ne pas faire ce qu'il faut"

"Ce sera la fête. Elle sera différente si on est dans le top 6, c'est sûr. Mais faire ce qu'on a fait, peut-être 15 victoires dans un nouveau championnat, avec des joueurs qui n'avaient pas l'expérience de ce niveau, on ne peut être que satisfait", poursuit Englebert, qui n'a toutefois pas vu son groupe tomber dans une certaine euphorie, ou dans un certain emballement cette semaine.

"Le but est de garder tout le monde concerné jusqu'à demain 22h, et espérons encore plus tard. Il y a 30 matchs à jouer, et au vu de la manière avec laquelle on a joué les autres, ce serait dommage de ne pas faire ce qu'il faut. La dernière prestation nous montre qu'on est une équipe qui doit jouer pour gagner, et qui n'a peut-être pas encore l'expérience quand elle doit gérer, sans commettre d'erreur."