L'Union va-t-elle craquer ? "Le plaisir a disparu et la tension pèse"

Va-t-on assister à une nouvelle désillusion du côté de l'Union Saint-Gilloise ? Le club est loin de vivre le début de Champions Playoffs rêvé avec trois défaites en autant de rencontres.

Genk, Cercle Bruges et plus récemment Anderlecht : ces trois équipes ont mis l'Union Saint-Gilloise au sol en lui infligeant trois défaites de rang dans ces Champions Playoffs.

Après une saison complètement folle en tête du classement de la Jupiler Pro League, l'USG a cédé son trône au Sporting. Ce dernier va-t-il le garder jusqu'à la fin ou l'Union va-t-elle retrouver sa superbe ?

La pression est en tout cas du côté des pensionnaires du stade Marien après un début catastrophique et qui, logiquement, pose question parmi les suiveurs du championnat belge.

"Une tension pèse sur les joueurs de l'Union"

"On ressent qu’il y a une tension générale. Avant, on voyait une Union relax qui jouait avec beaucoup de joie et une souplesse mentale. Maintenant, le sentiment de plaisir semble avoir disparu et une énorme tension pèse sur les joueurs", a commenté Jef Brouwers, psychologue du sport, dans un entretien accordé à la Dernière Heure.

"Le groupe nie cette pression liée au titre alors qu’il doit au contraire être conscient du fait qu’elle existe en l’affrontant de face. Avec les playoffs, ils font face à un réel défi qui doit être différencié de celui de la phase classique."

Dimanche, l'USG recevra le Club Bruges dans son antre alors qu'Anderlecht se déplace à Genk la veille. Peu importe le résultat des Mauves, l'Union doit décrocher sa première victoire à domicile.