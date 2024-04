🎥 Emiliano Martinez l'a refait : deux cartons jaunes, de la provocation et la France revit le traumatisme de 2022

Le gardien le plus détesté de France a remis ça, ce jeudi. Emiliano Martinez et Aston Villa se sont qualifiés pour les demi-finales de la Conference League, et le champion du monde 2022 a sorti un penalty face au LOSC dans de drôles de circonstances.

Rappel des faits : lors du Mondial 2022, Emiliano Martinez avait été brillant pour emmener l'Argentine jusqu'en finale. Et durant celle-ci, le portier d'Aston Villa va écoeurer notamment Randal Kolo Muani dans les derniers instants des prolongations... avant de sortir le grand jeu lors de la séance de tirs au but.

Provocateur, Martinez avait multiplié les petites danses et les mimiques qui ont mis les supporters français hors d'eux. Élu gardien du tournoi, il s'était ensuite signalé par une attitude peu respectueuse du trophée qui lui avait été remis.

© photonews

Très clairement, "Dibu" Martinez n'a pas toutes les frites dans le même sachet. Mais c'est aussi un gardien très performant, et il l'a encore prouvé ce jeudi... face au LOSC. Les Français ont compris dès la 39e minute, quand Martinez a été averti pour gain de temps (!), que la soirée serait longue.

Lors des tirs au but, l'Argentin a été encore une fois très provocateur. Répondant, il est vrai, aux huées massives du public lillois, il a été les chambrer après avoir arrêté le penalty de Nabil Bentaleb. L'arbitre lui a alors brandi un second carton jaune.

Martinez aurait donc dû être exclu, n'est-ce pas ? Non : les cartons jaunes reçus lors de la rencontre (prolongations comprises) ne comptent pas lors de la séance de tirs au but. Cela n'empêche pas d'être exclu, mais pour un carton rouge direct, ou pour deux nouveaux jaunes. Le portier des Villains a donc pu continuer la séance, et arrêter l'envoi de Benjamin André, pour éliminer Lille. L'ennemi public n°1 dans l'Hexagone.

Emiliano Martinez est vraiment l'enculé qu'il pense être.



Il arrête le premier pénalty, immense chut à la tribune du LOSC jsjsjsjsjs pic.twitter.com/XVVvequdSK — Thip (@ThipOff) April 18, 2024

Emiliano Martinez est clairement l'antagoniste du football qu'il pense être. — Charly M. (@SeriousCharly) April 18, 2024

EMILIANO MARTÍNEZ HAS DONE IT AGAINST FRANCE… AGAIN



WHAT A MAN 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/L7mG1bYHTg — Sara 🦋 (@SaraFCBi) April 18, 2024

📸 - Emiliano Martínez dancing in front of the French people as soon as he saved the last penalty. pic.twitter.com/6t6Wwh9D5M — 𝐀𝐠𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 18, 2024

Non non non.On n'a pas envie d'une nouvelle séance de tirs au but contre Emiliano Martìnez.Non.NON.— SO FOOT (@sofoot) April 18, 2024