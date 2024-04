Tolu Arokodare règle ses comptes avec Anderlecht : "S'ils me voulaient vraiment..."

Samedi soir, Genk accueillera Anderlecht. Un match spécial pour Tolu Arokodare, qui était à deux doigts de signer au Sporting l'hiver dernier.

Il y a un peu plus d'un an, Jesper Fredberg découvrait la loi de la jungle du football belge. En quête d'un attaquant, le nouveau directeur sportif d'Anderlecht avait jeté son dévolu sur Tolu Arokodare. Tout semblait conclu : le Nigérian a passé ses tests médicaux à Bruxelles...avant de filer à Genk.

Même si Islam Slimani s'est avéré être un renfort de choix pour un plan de dernière minute, la rancoeur est encore présente. D'autant qu'Arokodare ne s'est pas privé de chambrer les supporters anderlechtois à l'occasion de son but face aux Mauves lors du dernier match dans le Limbourg entre les deux équipes.

Il explique d'ailleurs continuer à recevoir des messages de haine de la part des supporters anderlechtois : "C'est vrai. Je m'en fiche. Je leur souhaite le meilleur, comme je le fais toujours pour tout le monde. J'ai simplement fait un choix et ils doivent le respecter" a-t-il déclaré au Het Laatste Nieuws.

Kompany était déjà sur le coup

Un choix qu'il explique : "J'avais une option et - désolé - j'ai vu une meilleure opportunité à Genk. Tout le monde aurait fait la même chose. Si Anderlecht m'avait vraiment voulu, ils n'auraient pas attendu jusqu'au dernier jour. Assumons et avançons. Ils ont maintenant Dolberg, un buteur efficace, non ? Ils vont sûrement me huer quand nous jouerons à Anderlecht".

Interrogé sur la personne la plus célèbre dont il a le numéro de téléphone, il fait une révélation. "Et si je disais Cristiano Ronaldo ? Non, c'est probablement Vincent Kompany. Il voulait m'emmener à Anderlecht il y a quelques années. Quand je jouais encore en Lettonie, j'ai discuté avec lui".