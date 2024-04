Un club d'Eredivisie historique reçoit un retrait... de 18 points et va descendre en deuxième division !

Il y a deux ans, Vitesse Arnhem quittait la Conference League au stade des quarts de finale, contre le futur vainqueur, l'AS Rome, en terminant notamment devant Tottenham en poules. En tours préliminaires, ils avaient éliminé Anderlecht.

Cette année, le club luttait déjà pour sa survie en première division néerlandaise, et comptait seulement 17 points en 30 journées. Vitesse était déjà lanterne rouge, il ne saurait maintenant plus s'en sortir.

En effet, le club vient de recevoir un retrait record... de 18 points, pour manquement au règlement en matière de licences. Le club compte désormais... -1 point.

Cette descente, c'est la première en 35 ans pour Vitesse Arnhem. Un véritable cataclysme dans un football néerlandais qui ne se porte décidément pas très bien.

ℹ️ Vitesse krijgt achttien punten in mindering, maar behoudt (voorlopig) haar licentie.



Reijntjes: "In de reactie van de Licentiecommissie is duidelijk te lezen dat er vertrouwen is in de nieuwe koers van de club. Daar klampen wij ons aan vast en gaan we volle bak mee door."