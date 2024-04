Un retour important dans la sélection de l'Union pour la réception de Bruges

L'Union Saint-Gilloise, qui n'a pas encore empoché le moindre point dans ces Champions Play-Offs, doit redresser la barre pour éviter de tout perdre.

Les Unionistes, dimanche, recevront un Club de Bruges dans une dynamique opposée. Les Brugeois viennent de prendre sept points et sont de retour dans la course au titre.

Pour y rester, ils devront s'imposer, au Parc Duden, contre un dauphin qui enregistre le retour d'un élément important. En effet, Alexander Blessin pourra compter sur le retour de Loïc Lapoussin, absent à Anderlecht.

C'est donc avec un groupe presque complet que le second se rendra chez le troisième. Un absent, de très longue date : Fedde Leysen.

To turn the tide. ✊



Here's our squad list for tomorrow's #USGCLU. pic.twitter.com/K4UpyVeVbs