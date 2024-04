Anouar Aït El Hadj n'a fait aucun cadeau à Anderlecht : "Ca fait plaisir de les revoir"

Genk a joué un mauvais tour à Anderlecht en battant les Mauves 2-1. Anouar Aït El Hadj a encore livré une grande prestation.

Depuis la mue de Genk en 3-4-2-1, Anouar Aït El Hadj est devenu un maillon incontournable du dispositif de Wouter Vrancken. Face à Anderlecht, l'ancien de la maison mauve est resté dans la lignée de ses prestations précédentes.

Mais il ne veut pas tirer la couverture à son match personnel : " C'est un très grand match de notre part, c’est une victoire méritée. On est très fier. On a fait un très gros match et on s’est battu jusqu’au bout" déclare-t-il en zone mixte.

Genk revient à quatre points d'Anderlecht

Le collectif limbourgeois est resté bien huilé malgré l'égalisation anderlechtoise : "Il faut savoir souffrir dans un match et bien sûr qu’il y aura des moments plus compliqués. On doit rester ensemble et c’est ce qu’on a fait. Dreyer met un joli but mais on n’a pas lâché et on a cru en nous parce qu’on faisait un gros match. On a une belle équipe et ceux qui sont rentrés on fait la différence".

Le match restait tout de même particulier après sept ans passés à Neerpede : "Ça fait plaisir de les revoir. Mais je suis un joueur de Genk. On a gagné et je suis très fier et j’espère que ça continuera".

Après une saison essentiellement passée sur le banc, il savoure : "Le football m’avait manqué. Ça faisait un moment que je n’avais pas enchaîné des matchs. Aujourd’hui, jouer 5-6 matchs d’affilée ça me fait vraiment plaisir. J’espère continuer et aider mon équipe".