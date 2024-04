"C'est un petit magicien" : définitivement adoubé en Premier League...et bientôt chez les Diables ?

Leandro Trossard a encore marqué avec Arsenal. Il permet aux Gunners de provisoirement reprendre la tête de la Premier League.

Tout n'a pas toujours été rose entre Mikel Arteta et Leandro Trossard à Arsenal. Mais ces derniers mois, le Diable Rouge est de plus en plus souvent décisif lorsque l'on fait appel à lui, pour s'installer petit à petit dans le onze.

La hache de guerre avec son entraîneur semble bel et bien enterrée. Le magnifique but inscrit hier par Trossard à Wolverhampton augmente encore un peu plus sa cote dans le vestiaire.

Arteta ne cache plus son admiration : "C'est un petit magicien. Il est capable de transformer n'importe quel ballon en but". De fait, Trossard en est déjà à 6 buts en Premier League rien que sur l'année 2024, 14 sur l'ensemble de la saison, toutes compétitions confondues.

Le registre de Trossard continue de s'etoffer

Mais son inspiration dans le dernier geste n'est pas sa seule arme : "Il provoque toujours du danger et il est polyvalent. C'est une joie de l'avoir dans notre équipe".

Interrogé par Theo Walcott sur Sky, Trossard ajoute que les consignes d'Arteta sont également très importantes en ce qui concerne les replis défensifs : "Il demande à tout le monde de courir pour revenir aider l'équipe, de gagner les seconds ballons. C'est très important dans le football d'aujourd'hui". De quoi convaincre à son tour Domenico Tedesco d'en faire un titulaire à part entière chez les Diables Rouges ?