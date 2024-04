Trois absents de marque, mais un retour attendu dans la sélection du Club de Bruges avant l'Union

Le Club de Bruges, que l'on pensait largué il y a quelques semaines seulement, est de retour dans la course au titre. Mais pour ne pas en ressortir trop vite, les Blauw & Zwart devront s'imposer à l'Union, dimanche.

Avec sept points en neuf matchs, les Brugeois sont en confiance, ce qui n'est pas le cas d'Unionistes qui n'ont pas encore pris le moindre point. Pour l'Union, ce match à domicile doit donc vouloir dire première victoire.

Les joueurs de Nicky Hayen ont laissé beaucoup de forces dans la bataille, jeudi, lors de leur victoire sur la pelouse du PAOK Salonique, synonyme de première demi-finale européenne belge depuis l'Antwerp en 1993.

Dimanche au Parc Duden, le T1 du Club sera privé de trois joueurs importants : Simon Mignolet, Andreas Skov Olsen et Raphael Onyedika. Il récupère cependant Jorne Spileers, remis de sa commotion cérébrale.

