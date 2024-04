Yannick Ferrera le sait : ce sont plus que trois points

Dans une déclaration récente après la victoire remarquable de 4-2 sur la pelouse de Courtrai, Yannick Ferrera, l'entraîneur du RWDM, a partagé ses impressions sur la performance de son équipe et les défis qu'ils ont dû surmonter. Cette victoire, selon lui, revêt une importance particulière.

Après un match intense et plein de rebondissements, Yannick Ferrera a exprimé un mélange de soulagement et de satisfaction. "Une victoire comme celle-ci signifie plus pour moi qu'un simple 3-0", a-t-il déclaré, mettant en lumière la qualité de la prestation de son équipe face à un adversaire qui n'a pas hésité à augmenter la pression.

Dès les premiers moments du match, le RWDM a pris les devants, forçant Courtrai à adopter une approche plus offensive. "Courtrai a commencé à attaquer avec plus de joueurs, ce qui a rendu la partie difficile pour nous. Cependant, nous avons bien défendu avec beaucoup d'intensité", a expliqué Ferrera. Malgré les difficultés, l'équipe a su résister, illustrant la solidité de sa défense face aux assauts répétés.

Le tournant du match est survenu après que le RWDM ait concédé un but, réduisant l'écart à 2-3, tout en ayant eu des opportunités de porter le score à 2-4. "Mentalement, c'était très difficile d'encaisser ce 2-3 après avoir eu des chances de marquer à nouveau. J'ai pris dix ans dans cette partie", a ajouté Ferrera avec une pointe d'humour.

Conscient des défis à venir, Ferrera a reconnu que son équipe ne pourrait pas toujours marquer quatre buts par match et qu'une meilleure défense serait essentielle pour maintenir de bons résultats. "Nous ne marquerons pas toujours quatre buts, donc nous devons aussi mieux défendre", a-t-il souligné, tout en se montrant très satisfait de l'issue de la rencontre.

La déclaration de Ferrera après cette victoire cruciale souligne non seulement la performance du RWDM, mais aussi la réalité des défis tactiques et mentaux que son équipe devra continuer à gérer tout au long de cette fin de saison.