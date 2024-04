"Tout est réuni pour que la saison du Standard se termine en queue de poisson"

Le Standard s'est de nouveau fait peur, face à Westerlo. Les Liégeois ont enchaîné les erreurs mais ont finalement arraché le point du nul.

On serait presque tenté de dire qu'il est temps pour le Standard que la saison se termine. Outre les résultats qui ne sont pas à la hauteur, plusieurs déclarations récentes d'Ivan Leko envers ses joueurs ne sont pas vraiment passées.

Les supporters commencent à en avoir assez et ont à nouveau montré leur mécontentement. A Westerlo, ils ont allumé des fumigènes. Ils ont ensuite quitté le stade vers l'heure de jeu.

Dans sa chronique dans Sudinfo, Philippe Albert explique que le Standard n'a d'ailleurs probablement plus rien à jouer dans ces Europe Play-offs. "En Europe Playoffs, La Gantoise solidifie sa 1re place (...) Derrière eux, personne n’assume… et n’assure. Regardez le Standard qui aurait dû mettre un 4e but pour s’imposer après tous ces cadeaux défensifs."

"Cette compétition est un long chemin de croix, surtout pour les supporters dont certains voulaient déjà s’en aller lors de la dernière demi-heure. Tout est décidément réuni pour que cette saison se termine en queue de poisson."

Albert a également sondé l'état d'esprit actuel du groupe et des jeunes. "Les interviews des jeunes trahissent une pression énorme au sein du groupe, même si passer par une telle situation va les faire grandir sur le plan psychologique, physique et professionnel. Il est temps que la sérénité revienne le plus vite possible avec la perspective de deux matchs à domicile où une réaction par rapport aux derniers matchs est attendue."