Hein Vanhaezebrouck ne manquera certainement pas d'options en quittant La Gantoise

Hein Vanhaezebrouck ne sera plus l'entraîneur de La Gantoise la saison prochaine. On le sentait venir, et la cote du champion de Belgique 2015 ne devrait pas avoir baissé pour autant.

On s'était tellement habitués à voir Hein Vanhaezebrouck sur le banc de La Gantoise qu'on en avait presque oublié que le coach des Buffalos était en fin de contrat en juin prochain, et que les signes étaient nombreux pour nous faire clairement comprendre qu'il ne prolongerait pas.

Dans l'histoire récente de Gand, aucun coach n'a eu plus d'importance que Vanhaezebrouck. Un titre de champion en 2015, un 8e de finale de Champions League la saison suivante, et une Coupe de Belgique en 2022 après qu'il soit revenu en 2020 : ce que La Gantoise a réussi au XXIe siècle, c'est grâce à Hein.

Mais le divorce commençait petit-à-petit à couver. Vanhaezebrouck ne tolère pas, et depuis longtemps déjà, la politique de transferts de son club, qui se sépare trop souvent à son goût de ses meilleurs joueurs. Une situation qui a atteint son point culminant d'une manière presque comique l'hiver dernier, quand la direction gantoise a vendu Malick Fofana, Gift Orban et Hugo Cuypers lors du même mercato.

Vanhaezebrouck n'a pas perdu la cote

De potentiel candidat au titre (comme Genk, qui a fini la phase classique avec... le même nombre de points que Gand), La Gantoise est passée de club participant aux Europe Playoffs. Vanhaezebrouck a eu beau souligner les décisions arbitrales qui ont défavorisé son équipe, c'est bien le mercato suicidaire de Sam Baro et Michel Louwagie qui a coûté le top 6 (et peut-être plus) aux Buffalos.

© photonews

Le transfert d'Omri Gandelman cristallisait également déjà la tension grandissant entre VHZB et une partie de la cellule recrutement. L'Israélien avait l'image d'un joueur "made in" Vanhaezebrouck, jugé insuffisant par les scouts du club. "C'était un transfert idiot de ma part", ironisait encore le coach gantois début avril, après une énième performance de Gandelman (il compte 4 buts en 4 matchs de Playoffs).

Une réussite qui prouve que même s'il aime en rajouter des tonnes et qu'il est parfois piégé dans son personnage, Hein Vanhaezebrouck n'a rien perdu de sa vision et de ses qualités. Sans aucun doute, il fait encore partie des meilleurs entraîneurs de Belgique, et des rares disposant d'une véritable patte tactique, même si elle est parfois un peu rigide.

Les clubs belges comme étrangers ne s'y tromperont pas. On sait que le Club de Bruges se cherche un entraîneur, et Vanhaezebrouck y a déjà été cité. Personne ne sait encore prédire si Mark Van Bommel restera à l'Antwerp... ni même si Alexander Blessin continuera à l'Union. Deux destinations tout aussi plausibles. Et à 60 ans, il pourrait aussi enfin se laisser tenter par les sirènes étrangères. À une seule condition : où qu'il aille, Hein Vanhaezebrouck voudra être seul maître à bord.