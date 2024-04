Les déclarations surprenantes de Pochettino qui pourraient changer l'avenir de Lukaku

Romelu Lukaku est actuellement un joueur de l'AS Roma et semble se plaire au club. Au mois de juin, il retrouvera Chelsea qui l'a prêté aux Romains l'été dernier.

Et si on assistait à une nouvelle saga entre Romelu Lukaku et Chelsea dans les prochaines semaines, voire les prochains mois ? Les dernières déclarations de Maurio Pochettino pourraient en tout cas aller dans ce sens.

En effet, à l'heure actuelle, le Diable Rouge est prêté par les Blues à l'AS Roma jusqu'au terme de la saison. Depuis son arrivée dans la capitale italienne, les rumeurs évoquent un achat définitif du club et surtout la possibilité de libérer le joueur d'un club pour lequel il ne semble pas vouloir jouer.

Pochettino n'exclut pas un retour de Lukaku à Chelsea

Big Rom fera son retour à Londres au mois de juin et cela devrait relancer les rumeurs d'un possible départ définitif. Ou vivra-t-on un revirement de situation et reverra-t-on Lukaku avec un maillot de Chelsea ?

"C’est un joueur de Chelsea, donc nous allons certainement y prêter attention", a confié l'entraîneur des Blues lors de sa conférence de presse.

"C’est une option. Mais nous n’avons pas encore pris de décision", a-t-il ajouté concernant un potentiel retour définitif de l'attaquant belge.

En Italie, Romelu Lukaku est actuellement écarté des terrains à cause d'une blessure musculaire. Une blessure qui ne devrait pas le laisser sur la touche pendant trop longtemps.