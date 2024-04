Le(s) Futur(es) d'Anderlecht : quels jeunes peuvent passer le pas vers le noyau A ?

La saison de Challenger Pro League est terminée, et les RSCA Futures ont encore réalisé des performances certes en dents de scie mais par moments impressionnantes. Les jeunes d'Anderlecht sont plus que jamais le futur du club, mais lesquels peuvent passer un palier ?

La fin de saison en roue libre du RSCA Futures (plus une seule victoire depuis le 24 février contre Dender) assombrit un tableau au final assez positif : il n'a que très peu été question de relégation cette saison chez les U23 d'Anderlecht.

Les Futures se sont offerts quelques belles prestations références (à Zulte Waregem, à Liège, contre et à Dender, face au Beerschot...), et ont surtout été victimes cette saison de ce terrible Stade Roi Baudouin qui leur sied si peu à domicile.

Dans le jeu, dans les intentions et en termes de talent, aucun doute : les Futures sont une valeur ajoutée pour la Challenger Pro League, du moins s'ils parviennent à régulariser leurs prestations. Mais quels jeunes pourraient bien passer le dernier palier, celui qui mène à l'équipe A ?

Amando Lapage, capitaine patient

Être le petit-fils de Paul Van Himst ne suffira pas à Amando Lapage (19 ans) pour s'imposer en équipe A. Il lui fallait passer des paliers sur plusieurs plans, notamment sa technique balle au pied et sa vitesse, qui ne sera jamais son point fort.

En termes de personnalité, le capitaine des U23 a cependant de quoi s'imposer en équipe A. En termes de physique, il en est même déjà prêt : là où un Zeno Debast manquait encore d'impact à son arrivée en équipe A, Lapage est un vrai déménageur. Son jeu long est presque aussi bon que celui de Debast également. Pour un défenseur central, être solide et discipliné peut suffire à percer ; reste à compenser par le travail un petit déficit de talent brut.

Nunzio Engwanda, le talent brut

À 16 ans seulement, Nunzio Engwanda est l'opposé d'Amando Lapage : un diamant brut, avec énormément de football dans les pieds. Il s'est montré en début d'année alors que de nombreux U23 étaient en stage avec le noyau A, et que les Futures avaient dû aligner une équipe hybride face au Beerschot.

© photonews

Engwanda est un grand talent, mais il n'est physiquement pas encore prêt, et a encore besoin de gagner en maturité, notamment tactique. Mais avec 22 matchs déjà en Challenger Pro League, il progresse à pas de géant. Problème : en défense centrale, il est rare qu'un "gamin" de 16 ans reçoive sa chance. Brian Riemer aime l'expérience à ce poste...

Tristan Degreef veut regoûter à l'équipe A

On a pu voir ce que valait Tristan Degreef cette saison lors de sa montée en Coupe de Belgique. Le milieu de terrain de 19 ans est un talent typique de Neerpede. Déplacement tête haute, vision du jeu, toucher de balle soyeux : ce n'est pas pour rien que Brian Riemer l'a souvent repris en équipe A.

Malheureusement pour Degreef, il y a énormément de concurrence au milieu cette saison à Anderlecht, et Brian Riemer avait déjà bien assez de mal à trouver la formule comme ça sans tenter d'y intégrer un jeune des Futures. Pourtant, le milieu créatif paraît (presque) prêt, et mériterait du temps de jeu la saison prochaine.

Keisuke Goto est bien un profil unique

Quand Keisuke Goto est arrivé, on s'est demandé brièvement si c'était pour l'équipe A ou les U23. Le Japonais n'a cependant que 18 ans et son passage en Challenger Pro League était clairement nécessaire pour s'adapter à l'Europe. Une adaptation réussie, puisqu'il a inscrit 6 buts en 14 matchs.

Très physique (il mesure 1m91) et particulièrement utile en pivot, Goto n'a donc pas un profil typique de Neerpede, dont on sait que la formation de "vrais" 9 n'est pas vraiment le point fort, Lukaku ayant été l'exception qui confirmait la règle. Keisuke Goto n'est que prêté pour l'instant par son club de D2 japonaise, mais il serait surprenant que le RSCA ne lève pas l'option en fin d'année... et que l'attaquant n'obtienne pas sa chance en équipe A.

La surprise Amadou Diallo ?

Parfois, une percée en équipe A n'est pas tant une question de temps de jeu en réserve que de profil et d'opportunités. Amadou Diallo (19 ans) n'a pas énormément joué avec les Futures, mais il est exactement le genre de joueur qui peut rendre des services avant même d'être à maturité tactique.

Diallo est en effet un pur ailier de débordement, joueur, dribbleur et surdouté techniquement. Il n'a besoin que de plus de temps de jeu et d'efficacité pour déjà pouvoir faire mal aux défenses de D1A, et surtout, il est un profil dont ne dispose pas vraiment Riemer sur le flanc droit. Rien ne dit encore qu'il percera mais il pourrait être la petite surprise de la saison 2024-2025.