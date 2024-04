Un joueur de Malines aurait voulu signer au Standard : "J'avais mon abonnement dans la Tribune 3 de Sclessin"

Prêté au KV Malines, Norman Bassette n'avait pas été retenu lors de son test au Standard de Liège. La plus grande déception de sa jeune carrière.

La date est spéciale pour Norman Bassette, qui évoluera à Sclessin ce mardi soir. Si la rencontre n'a presque aucun intérêt sur le plan sportif - du moins pour les Rouches, puisque le Kavé peut encore accrocher l'Europe -, elle sera très particulière pour le jeune buteur.

Le Standard, c'est le club de son cœur. C'est d'ailleurs là qu'il a atterri, dans sa jeunesse, pour passer un test susceptible de le faire intégrer le centre de formation. "J’ai joué de bons matches et marqué, sans au final être repris. Les raisons étaient physiques : j’étais certes petit, mais rapide. À leurs yeux, je ne sortais pas du lot. J’ai pris là aussi un gros coup sur la tête, tant mon rêve avait toujours été de signer au Standard" a déclaré le buteur de 19 ans dans un entretien réservé à Sudinfo.

Jouer à Sclessin, une expérience unique pour Norman Bassette

C'est finalement l'AS Eupen qui a pu accueillir le natif de Tintigny, dans la province du Luxembourg, mais qui ne lui a jamais donné de certitudes quant à son temps de jeu. Alors qu'il était sur le point de tout arrêter, c'est au Stade Malherbe de Caen qu'il s'est révélé.

C'est d'ailleurs le club français qui l'a prêté à Malines, jusqu'en fin de saison, avec une option d'achat. "Je ne me suis jamais exprimé à ce sujet, mais j'aimerais vraiment que le club lève l'option. Je sais que l'entraîneur aimerait que je reste, c'est aussi mon désir. J'ai trouvé un club qui me correspond bien, avec des supporters extraordinaires. C'est vraiment ce dont j'avais besoin."

Depuis son arrivée à Malines, Norman Bassette a inscrit quatre buts. Le premier était à domicile, contre le Standard. "C'est le plus beau souvenir, marquer contre l'équipe que tu regardais à la télévision en étant gamin. Quand on vient de la province du Luxembourg, c'est le club le plus proche. Petit, j‘allais voir les matches, au stade, avec mon père. On avait un abonnement au dernier étage de la Tribune 3. C’était à l’époque de Roland Duchâtelet. Mais aujourd’hui, je suis supporter de Malines et à fond derrière mon club" a conclu Norman Bassette.