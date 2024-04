Un seul club wallon refoulé par la Commission des Licences : "Ce n'est pas une surprise"

Les Francs Borains devront repasser devant la Commission des Licences pour obtenir leur sésame. Mais le club hennuyer se veut rassurant.

Les clubs de Pro League peuvent souffler : tout le monde peut se targuer d'avoir eu sa licence en première instance. En D1B par contre, les Francs Borains devront se représenter devant la Commission, tout comme le Patro Eisden et Ostende.

Une décision attendue par le club : "Elle n’est pas une surprise car nous avions conscience de la nécessité de compléter le dossier. Il reste des formalités administratives à régler, mais rien de majeur ou d’impossible. Nous allons dès lors remplir ces conditions. Nous sommes sans inquiétude pour l’avenir et notre présence en Challenger Pro League la saison prochaine" écrivent les Francs Borains sur leurs réseaux sociaux.

Leur explication est la suivante : "Etant la plus petite structure de la Pro League, les obligations requises sont importantes pour un club comme le nôtre et nous demandent un délai un peu plus long que d’autres structures".

Pas d'inquiétude chez les Francs Borains

"Cela n’hypothèque en rien notre saison prochaine dans le football professionnel. La dernière réunion constructive avec l’auditorat des licences nous a confortés dans la voie à suivre ainsi que sur la solidité de notre dossier et dans les choix à effectuer pour être en règle" poursuit le club.

Avant de conclure : "Nous continuons le travail avec sérieux dans le cadre d’une croissance et du développement de notre club afin de poursuivre le rayonnement de notre région".