🎥 Tout juste 16 ans, mais une maturité déjà déconcertante : la première titularisation de la pépite Jorthy Mokio passée au crible

Tous les grands clubs européens sont dessus, La Gantoise veut tout faire pour le garder. Jorthy Mokio était titulaire pour la première fois une rencontre de D1A, ce mardi soir.

Un joueur de La Gantoise fait les gros titres depuis 48 heures. Ce n'est pas Tarik Tissoudali, ni Omri Gandelman, ni même un autre Buffalo bien parti pour accrocher son barrage européen.

Non non, ce joueur, c'est Jorthy Mokio. La raison est simple : le défenseur central n'a que 16 ans depuis le mois de février, mais il est déjà pisté par toutes les grandes puissances européennes. Il aurait d'ailleurs demandé à l'Union Belge de... le désaffilier de La Gantoise, pour lui permettre de signer plus facilement à l'étranger.

La Gantoise fait tout pour conserver Jorthy Mokio

Une version que les Buffalos n'entendent pas de cette oreille. Les Gantois veulent profiter de leur pépite en première division, et sont prêts à un peu près tout pour cela. Michel Louwagie lui aurait d'ailleurs proposé une prolongation de contrat pour une durée de trois ans, la plus grosse offre jamais faite par l'homme fort de La Gantoise à un joueur de cet âge.

Les Gantois sont si déterminés que Jorthy Mokio était titulaire sur la pelouse de Saint-Trond, ce mardi soir en Play-Offs 2, pour la première fois de sa jeune carrière. Sa performance a été passée au crible, en voici un aperçu.

On peut y voir un Jorthy Mokio déjà très mature pour son âge, qui ne perd presque jamais le ballon et qui essaye systématiquement de jouer vers l'avant. Cette première intéressante demandera confirmation et Mokio devrait à nouveau recevoir sa chance dans ces Europe Play-Offs. La Gantoise devra se montrer convaincante si elle veut faire signer un nouveau contrat à son prodige, et véritablement ambitionner une grosse plus-value dans les prochaines années.