Jorthy Mokio, qui suit les traces de Lukaku, voudrait se faire désaffilier de son club pour rejoindre un géant d'Europe !

C'est encore une histoire complètement dingue. Contre le Standard, le nouvel ovni du football belge, Jorthy Mokio, montait au jeu. Il devenait le plus jeune joueur de l'histoire de La Gantoise à jouer en équipe première, talonnant le record belge de Romelu Lukaku.

Mais, bien avant ses débuts professionnels, le jeune international espoir était déjà courtisé par les plus grands clubs d'Europe. Au mois de janvier, nous vous parlions déjà d'un fort intérêt du RB Leipzig, mais l'Ajax Amsterdam, le Bayern Munich, Manchester City et bien d'autres ont, depuis, été mentionnés.

En l'intégrant au noyau de l'équipe première, Hein Vanhaezebrouck, qui quittera le navire en fin de saison, pensait convaincre sa pépite de prolonger l'aventure à la Ghelamco Arena et de véritablement lancer sa carrière professionnelle en Jupiler Pro League. Ça ne devrait, finalement, pas être le cas.

En effet, Sacha Tavolieri informe que le joueur et ses représentants auraient, tout simplement, fait une demande à l'Union Belge pour être désaffilié du club Gantois !

Le journaliste ajoute que le défenseur central a assisté à la rencontre entre Barcelone et le PSG (information que nous sommes en mesure de confirmer), et que le Barça est désormais une réelle possibilité pour le joueur de 16 ans. La Gantoise pourrait donc perdre son plus grand talent, sans recevoir la moindre compensation.

