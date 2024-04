Concurrence en vue entre deux joueurs à Charleroi ? "Personnellement, je connais mes qualités"

De retour de blessure, Isaac Mbenza a disputé quelques minutes face à Eupen en Playdowns ce week-end. Désormais, il espère retrouver une place de titulaire.

Onze minutes : c'est le temps de jeu dont aura disposé Isaac Mbenza lors de son retour face à Eupen avec le Sporting de Charleroi dans ce troisième match des Playdowns.

Un retour progressif pour un joueur qui ne voulait prendre aucun risque après sa longue blessure à la jambe. Il se dit d'ailleurs heureux de pouvoir retrouver les terrains après cette période. "A force d’assister aux rencontres depuis les tribunes, tu as l’impression d’être sur FIFA", a-t-il confié dans un entretien accordé à la Dernière Heure.

"On a pris un peu plus de temps cette fois-ci. Les résultats étaient positifs donc on a pu mieux gérer sans prendre de risques. L’équipe joue bien. Ça m’a permis d’avoir plus de sérénité et par conséquent de ne pas rechuter comme précédemment", a-t-il ajouté même s'il avoue qu'il est monté avec une petite boule au ventre de peur d'une rechute.

Mbenza prêt à tout pour passer devant Guiagon

"Je me sens à 100 % sinon, le coach ne m’aurait pas pris. À Courtrai, j’aurais pu déjà figurer dans le groupe et entrer en fin de match mais on voulait attendre. Là, je suis prêt."

Désormais, Mbenza espère une chose : retrouver son poste de titulaire dans l'équipe mais ce serait au détriment de Parfait Guiagon qui s'est mis en avant comme un élément essentiel du onze carolo.

"Personnellement, je connais mes qualités et j’ai confiance en moi. Je sais quel genre de joueurs je suis et ce que je peux ramener à l’équipe."