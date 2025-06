Et si la Pro League allait chercher du Belge ? Voici quelques bonnes affaires pour les clubs de D1A

Comme chaque été, il y aura beaucoup de mouvement en Jupiler Pro League, et on peut s'attendre à ce que certains clubs optent pour des joueurs belges, dont l'adaptation sera naturellement plus facile. Voici une liste de Belges qui pourraient faire office de très bonnes affaires !

Arrière droit - 24 ans

L'été passé, le RSC Anderlecht se sépare de Mohamed Bouchouari, qui n'entre plus dans la limite d'âge des U23 et pas dans les plans de Brian Riemer. Un an plus tard, au vu des difficultés rencontrées au poste d'arrière droit, qui ont poussé Ali Maamar vers l'équipe A, et des performances de Bouchouari au Rodez AF, certains se disent peut-être que c'était une erreur.

Avec 4 buts et 5 assists en 33 matchs, Mohamed Bouchouari s'est imposé comme l'un des meilleurs backs de Ligue 2. Il lui reste encore deux ans de contrat, mais le Belgo-Marocain n'est estimé qu'à 300.000 euros : même le double semblerait une somme correcte. Un club belge peut-il rattraper l'erreur d'Anderlecht ?

Défenseur central - 25 ans

Shawn Adewoye a été formé au KRC Genk, et faisait même partie des joueurs les plus prometteurs de sa catégorie d'âge dans le Limbourg. Mais en 2021, il quitte Genk pour Waalwijk, en Eredivisie, où il dispute 91 matchs. L'été passé, il signe au Fortuna Sittard pour deux saisons.

Après une saison durant laquelle il dispute 25 matchs, Adewoye n'a plus qu'un an de contrat : si le Fortuna Sittard veut en tirer quelque chose, c'est probablement maintenant. À 25 ans, l'ex-international belge U19 n'a pas vraiment explosé comme on s'y attendait à l'époque, mais ses qualités sont là et il ne coûtera pas bien cher : une opportunité pour les clubs de milieu de tableau de D1A, à n'en pas douter.

Brian de Keersmaecker (Heracles Almelo)

Milieu central - 25 ans

Auteur d'une saison trois étoiles dans l'entrejeu d'Almelo, Brian de Keersmaecker est promis à un transfert cet été. Formé au Club de Bruges, ce milieu de terrain évolue aux Pays-Bas depuis 2020 après un passage au Beerschot. Après 99 matchs pour le FC Eindhoven, il signe à l'Heracles Almelo en 2023 et reste sur deux excellentes saisons.

La saison passée, De Keersmaecker a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives, tout en évoluant dans un rôle de milieu plutôt défensif. Capitaine d'Almelo, il intéresse beaucoup de clubs, dont Blackburn, mais un club du subtop belge serait bien inspiré de s'intéresser à son profil : le Belge n'est évalué qu'à 3 millions d'euros, ce qui semble être une sacrée occasion.

Milieu central - 27 ans

Lors de sa formation au PSV Eindhoven, Matthias Verreth était considéré comme l'une des grandes promesses du football belge. Pilier des U21 du PSV avec lesquels il dispute 81 matchs et dont il finit capitaine, Verreth ne joue toutefois que 3 matchs en A, et tentera déjà de venir se lancer en Belgique, signant à Waasland-Beveren en 2019.

Ca marchera moyennement : Beveren sera relégué, Verreth peu marquant. Depuis, après des passages mi-figue mi-raisin au Danemark et en D2 néerlandaise, l'ex-international U21 avait enfin sorti une excellente saison avec Brescia en Serie B (32 matchs, 4 buts)... mais le club italien a fait faillite. Matthias Verreth est donc gratuit : une affaire à saisir pour un club belge croyant encore en son grand talent.

Attaquant - 27 ans

De loin le nom le plus connu de cette sélection : après tout, Landry Dimata est... Diable Rouge - officieusement, puisqu'il a été appelé en 2020 par Roberto Martinez pour la Nations League mais n'a pas disputé une minute de jeu. L'ancien buteur du KV Ostende et du RSC Anderlecht a connu des hauts et des bas mais s'est bien relancé au NEC Nimègue avant de signer à Samsunspor.

En Turquie, il reste sur une bonne saison (7 buts et 4 passes décisives en 30 matchs), mais n'a plus qu'un an de contrat. Estimé à 2,5 millions d'euros, il est bon marché pour un joueur avec son CV, et les n°9 connaissant bien la Pro League ne sont pas monnaie courante ; un club visant le top 6 en Belgique pourrait certainement s'intéresser à son cas...