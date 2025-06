Objectif Coupe du Monde : ces Diables Rouges vont changer de club (et devront faire le bon choix)

Le mercato qui précède une Coupe du Monde est toujours spécial : les joueurs font leur choix avec, en tête, l'échéance qui arrive dans un an. Quel club peut les rapprocher de leur rêve ? C'est la question à laquelle plusieurs Diables Rouges vont devoir répondre.

Maxim De Cuyper

Tout porte à croire que Maxim De Cuyper (24 ans) ne jouera plus pour le Club de Bruges d'ici au 1er septembre. Le latéral gauche va rapporter gros aux Blauw & Zwart, qui font monter les enchères entre les nombreux clubs intéressés : on parle de Milan et Brighton & Hove Albion, les deux candidats principaux.

De Cuyper est probablement le Diable qui prend le moins de risques en quittant son club cet été : il est le titulaire indiscutable de Rudi Garcia au poste d'arrière gauche, et il faudrait qu'il se retrouve à la surprise générale sur le banc une majeure partie de la saison pour que cela change. Mais peut-être un tremplin comme Brighton, plutôt que le top, est-il une bonne idée ? À lui de répondre à cette question...

Samuel Mbangula

Diable Rouge, Samuel Mbangula ne l'est pas vraiment encore, puisqu'il n'a pas joué une seule minute contre l'Italie et Israël en novembre dernier. Mais il a goûté à Tubize et au groupe des Diables, et le reste de sa saison l'a certainement beaucoup déçu. Mbangula n'a pas encore pu convaincre Rudi Garcia, sans surprise puisqu'il jouait à peine en fin de saison à la Juventus.

Un départ est une certitude : l'ailier semblait proche de Nottingham Forest, qui s'est retiré des négociations. Samuel Mbangula va désormais devoir chercher une solution mais, surtout, privilégier du temps de jeu : il lui faudra jouer, beaucoup et très bien, pour rester dans le radar de Garcia. Ce n'est même probablement pas sa priorité : à 21 ans, il doit lancer sa carrière...

Albert Sambi Lokonga

Nous sommes le 30 juin : c'est aujourd'hui que prenait fin le prêt d'Albert Sambi Lokonga au FC Séville, et il n'a pas été suivi d'un achat à titre définitif. L'ancien capitaine d'Anderlecht retourne donc à Arsenal, sur un constat d'échec car des blessures à répétition l'ont empêché d'enchaîner en Liga espagnole. Il a disputé 22 matchs, cependant, dont 16 en tant que titulaire.

La dernière cap de Sambi en sélection date de novembre 2024 ; ce n'est pas si lointain, et Garcia a certainement un oeil sur l'un des milieux de terrain les plus talentueux du noyau élargi. Mais la concurrence dans l'entrejeu est rude chez les Diables : Sambi Lokonga va devoir faire le bon choix et enchaîner, en espérant que son corps le laisse tranquille, pour rêver de Mondial.

Johan Bakayoko

Après une nouvelle saison au PSV Eindhoven alors que tout le monde l'annonçait sur le départ, Johan Bakayoko devrait cette fois bel et bien prendre son envol. Malgré 12 buts en 47 matchs et une valeur marchande de 30 millions, Johan Bakayoko reste très critiqué aux Pays-Bas pour un style jugé trop peu altruiste et un manque d'efficacité - probablement ce qui a poussé Rudi Garcia à le laisser de côté jusqu'à présent.

Mais si Bakayoko fait le bon choix cet été et passe le palier requis, il y a peu de doutes sur ses capacités à réintégrer le noyau des Diables Rouges lors d'un futur rassemblement international. Sous Tedesco, il était indiscutable, malgré, en effet, des chiffres moyens (18 caps, un but). L'heure de l'explosion a sonné !

Dodi Lukebakio

L'avenir de Bakayoko chez les Diables Rouges passera aussi par les performances de ses concurrents, et certains d'entre eux vont aussi changer d'air. C'est le cas notamment de Dodi Lukebakio, auteur d'une saison de patron au FC Séville, mais qui devrait être vendu : le club andalou a besoin d'argent, et le Belge est estimé à 20 millions d'euros.

La carrière de Lukebakio a connu une courbe douce mais il semble avoir trouvé son rythme de croisière : après avoir été un pilier du Hertha Berlin en Bundesliga, il a confirmé en Liga en égalant sa meilleure saison sur le plan comptable (11 buts). Cette fois, il va vouloir passer un cap et jouer l'Europe : pourra-t-il répéter ces performances dans un club visant le top ?