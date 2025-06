Offre de presque 20 millions sur la table pour Maxim De Cuyper... qui a déjà un accord verbal avec un autre club

Le Club de Bruges souhaite conserver une grande partie de son noyau jusqu’aux tours préliminaires de la Ligue des Champions, prévus en août, mais plusieurs cadres attirent l’attention sur le marché des transferts.

Le dossier le plus chaud concerne évidemment Ardon Jashari. Le milieu suisse suscite un vif intérêt de l’AC Milan et aurait déjà conclu un accord verbal avec les Rossoneri, mais les Blauw & Zwart restent inflexibles sur le prix.

Les Brugeois ne sont pas pressés de vendre leur joueur et réclament une somme importante, jusqu’à 40 millions d’euros, alors que le club lombard a proposé 30 millions la semaine dernière, offre qui a été refusée.

Mais le milieu n’est pas le seul Bruges convoité. Joël Ordonez pourrait quitter le club, tout comme Raphael Onyedika, et surtout Maxim De Cuyper, le nouveau latéral gauche des Diables Rouges.

Selon le journaliste italien Nicolo Schira, trois clubs de Premier League seraient intéressés par De Cuyper, dont Brighton, qui aurait soumis une offre de 18 millions d’euros. Cependant, De Cuyper privilégierait l’AC Milan, où il aurait déjà un accord verbal pour un contrat jusqu’en 2029, avec une option pour 2030. Les Rossoneri ambitionnent de réunir les deux joueurs de Bruges à San Siro.

🚨 Excl. - #Brighton have offered €18M to #ClubBrugge to sign Maxim #DeCuyper, but the left back is waiting for #ACMilan. The belgian is one of #Milan’s main targets to replace #TheoHernandez. Agreement in principle for a contract until 2029 with the option for 2030. #transfers https://t.co/DTWC24Yonc