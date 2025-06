Cap sur sa prochaine destination : Axel Witsel annonce son départ de l'Atlético de Madrid

Le départ d'Axel Witsel de l'Atlético de Madrid est officiel. L'ancien Diable Rouge va désormais devoir décider de quoi son avenir sera fait.

Ce n'est un secret pour personne : le Standard aimerait faire revenir Axel Witsel cet été. Les dirigeants des Rouches ont discuté à de nombreuses reprises avec l'(ancien) chouchou des supporters, dès leur arrivée à Sclessin.

Toutefois, l'ancien Diable Rouge avait une idée claire : prendre part à la Coupe du monde des clubs avec l'Atlético de Madrid avant de quitter librement les Colchoneros, en fin de contrat.

Malgré sa longue mise sur le banc, de début février à fin mai sans interruption, le joueur de 36 ans a bel et bien été appelé par les Colchoneros pour se rendre aux États-Unis, ce qui était son souhait. Battu en poules, l'Atlético a été la grosse déception du tournoi, mais Witsel, sur le banc lors du premier et du troisième match, a joué 45 minutes de la deuxième rencontre, face à Seattle, et a trouvé le chemin des filets.

Axel Witsel annonce son départ de l'Atlético de Madrid

De retour en Europe, il a annoncé, de manière inévitable, son départ de l'Atlético, sur son compte Instagram. "Après trois saisons sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, il est temps de dire au revoir. Je tiens à remercier le club, mes coéquipiers, le staff technique et tous les supporters pour l’accueil chaleureux dès le premier jour. Merci pour la confiance, la passion et le soutien inconditionnel."

"J’ai vécu ici des moments intenses, remplis d’émotions, de défis, de victoires et de beaucoup de fierté. Ce fut un honneur de défendre ce maillot, et je garderai toujours un souvenir très particulier de cette étape de ma carrière. Merci pour tout. Ce n’est pas un adieu, mais un au revoir."

Désormais libre, Axel Witsel va devoir décider de quoi son avenir sera fait : accepter la proposition du Standard et faire son grand retour à Sclessin, ou choisir un autre défi, avec notamment un intérêt du Pogon Szczecin annoncé dans la presse polonaise. Le temps devrait assez rapidement répondre à cette question.