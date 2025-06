L'ancien plus grand talent du football belge prend sa retraite à seulement 28 ans !

Beaucoup lui promettaient un avenir doré, mais Charly Musonda Junior a officiellement tiré un trait sur sa carrière de footballeur professionnel. C’est chez Rising Ballers que l’ancien prodige d’Anderlecht a annoncé sa décision.

Très jeune, Musonda attirait déjà les convoitises des plus grands clubs européens. À 15 ans, il optait pour Chelsea, qui déboursait plus de deux millions d’euros pour le faire venir. Un choix ambitieux, mais qui n’a jamais porté les fruits espérés.

Miné par les blessures, Musonda n’a jamais pu répondre aux attentes placées en lui. Prêté tour à tour au Celtic, au Betis Séville et à Vitesse Arnhem, il n’a jamais vraiment eu l’occasion d’exprimer tout son potentiel.

En 2022, après dix années à Chelsea, il quitte Londres pour rejoindre Levante en Espagne. Il enchaîne ensuite avec une saison à l’Anorthosis Famagouste, à Chypre. Mais depuis septembre dernier, il était sans club.

À seulement 28 ans, il a décidé de raccrocher les crampons. Pour beaucoup, Musonda symbolise les dangers d’un départ prématuré à l’étranger. On ne saura jamais quel joueur il aurait pu devenir s’il avait poursuivi sa progression dans le noyau A d’Anderlecht.

🚨 BREAKING: Charly Musonda has announced his retirement from football in an exclusive interview with @RisingBallers_



It’s sad to see how his career has been derailed by injuries. One of the OG wonderkids. He will always have a special place in Chelsea fan’s hearts 💙 pic.twitter.com/yJ1gi9os2f