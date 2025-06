Officiel : nouveau défi et belle opportunité pour Hervé Koffi, qui ne passera pas la saison au RC Lens

En manque de temps de jeu à Lens, Hervé Koffi est prêté à Angers jusqu'en fin de saison. Une belle opportunité pour le gardien burkinabé.

Deuxième, puis troisième gardien du RC Lens à l'arrivée de Mathew Ryan, Hervé Koffi n'a pratiquement pas joué en Ligue 1 la saison dernière.

L'ancien gardien du Sporting Charleroi a pu prendre part à six rencontres cette saison, dont le 5e tour de Coupe de France perdu aux tirs au but contre le PSG, mais a même été contraint d'aller aider l'équipe B, en National 3, pendant deux matchs en fin de saison.

Sur une voie de garage, le portier burkinabè n'avait pas d'opportunité de temps de jeu, malgré le départ libre de Ryan. Un prêt a donc été envisagé pour le gardien, encore sous contrat jusqu'en 2028 et recruté contre 2,5 millions d'euros par Lens l'été dernier.

Hervé Koffi prêté par Lens à Angers

L'information est déjà officielle : Hervé Koffi est prêté au SCO d'Angers, 14e de Ligue 1 la saison dernière, jusqu'au 30 juin. Une belle opportunité pour le gardien international (60 sélections) de se montrer dans l'un des grands championnats européens.

Arrivé de Côte d'Ivoire, où il est allé après son départ du Burkina Faso, via Lille, il avait été prêté au Portugal, puis à Mouscron un an après son arrivée chez les Dogues. C'est de cette manière qu'il s'est fait remarquer en Pro League, et que Charleroi déboursait 500 000 € en 2021 pour s'attacher ses services.