Mieux, mais pas encore assez pour le Standard : "Un point à domicile n'est pas satisfaisant"

Arnaud Bodart n'a pas eu énormément de travail à faire pour garder sa cage inviolée, contre Malines. Le portier des Rouches est heureux de regoûter aux joies du clean-sheet, mais estime assez logiquement que ses couleurs auraient dû prendre les trois points.

Enfin, a-t-il dû se dire. Après avoir concédé onze buts lors des quatre derniers matchs, Arnaud Bodart a su garder sa cage inviolée contre Malines, ce mardi, pour la deuxième fois dans ces Europe Play-Offs.

Au micro d'Eleven/DAZN, le portier du Standard regrettait toutefois que, malgré de nombreuses opportunités, surtout en seconde période, les Rouches n'aient pas réussi à prendre les trois points.

"Je ne sais pas si ça fait plaisir. On méritait de gagner ce match, on a eu des belles occasions et on méritait d’en mettre une. Un point à domicile, ce n’est pas satisfaisant."

Il y a du mieux au Standard, mais c'est encore insuffisant

L'ambiance de cette rencontre était bizarre, il faut bien l'écrire. Les supporters liégeois n'ont pas chanté pendant les douze premières minutes des deux mi-temps, ont interrompu la rencontre durant quelques instants et ont chanté très majoritairement à l'encontre de 777 Partners. "On connait l’atmosphère générale. Quand ça ne tourne pas, ça rentre plus difficilement, et vice-versa", poursuivait le Diable Rouge.

"Match de Play-Offs 2, sans trop d’enjeu. L'atmosphère était très spéciale, ce qu’on n’aime pas voir ici. On n’est pas habitués à ça. On a montré de belles choses, mais il y avait une sorte de faux rythme dans ce match. On a fait une bonne prestation, mais ça reste insuffisant" a conclu Arnaud Bodart.

Le Standard n'a plus gagné depuis cinq matchs et n'a plus perdu depuis quatre matchs. Un bilan terne, même si les Rouches ont montré quelques améliorations, ce mardi. Il faudra les confirmer, samedi contre Saint-Trond.