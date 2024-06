Tout le monde n'a pas été à la fête lors de Belgique - Luxembourg : "Je n'ai éprouvé aucun plaisir"

Le Luxembourg quitte le Stade Roi Baudouin avec une défaite 3-0 dans les valises. Rien de particulièrement déshonorant dans l'absolu, mais le sélectionneur Luc Holtz affichait tout de même la tête des mauvais jours.

Les deux défaites 3-0 contre la France et la Belgique n'entacheront pas les progrès du Luxembourg ces dernières années. Nos voisins étaient proches de se qualifier directement pour l'Euro mais se sont finalement inclinés lors des barrages.

Hier, l'équipe a dû composer avec l'absence d'une bonne dizaine de joueurs et peut donc s'estimer satisfaite d'avoir tenu jusque dans les dernières minutes de la première mi-temps.

"Je suis satisfait de la mentalité affichée et je remercie mes joueurs car le contexte était extrêmement difficile avec les nombreux joueurs absents. Je suis aussi satisfait du résultat, car j'étais bien conscient qu'avec seulement trois jours de récupération, ce serait très compliqué" déclare d'ailleurs le sélectionneur Luc Holtz.

Le Luxembourg déçu malgré tout

Mais il émet un sérieux bémol : "Nous avons mis en place une philosophie de jeu depuis plusieurs années, et elle a été très difficile à exercer contre la France et la Belgique. Dans ces conditions, je me pose des questions si j'ai envie de continuer à jouer de la manière dont on joue, car je n'ai éprouvé aucun plaisir comme coach dans ces deux rencontres".

Un message fort de la part d'un entraîneur à la tête de l'équipe depuis tout de même 14 ans. Le sélectionneur luxembourgeois est sans doute particulièrement frustré du maigre bilan d'un seul tir tenté face à nos Diables. Mais le Luxembourg a-t-il atteint son plafond pour autant ?